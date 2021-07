Teen Mom Jenelle Evans révèle que son mari controversé, David Eason, apparaîtra dans le deuxième épisode d’un nouveau podcast

TEEN Mom 2 alun Jenelle Evans a révélé que son mari controversé David Eason apparaîtra dans le deuxième épisode de son nouveau podcast.

Le joueur de 29 ans a lancé The Jenelle Evans Podcast le 19 juillet.

Jenelle a révélé que David apparaîtrait dans le deuxième épisode de son nouveau podcast[/caption]

La personnalité de la télévision a lancé le podcast à la mi-juillet[/caption]

Samedi, Jenelle pris à elle Histoire Instagram partager une photo d’elle et David, 33 ans, discutant pendant l’enregistrement du deuxième épisode de son podcast.

Jenelle et David portaient tous deux des écouteurs et des microphones étaient placés devant eux.

Le couple semblait être assis dans leur lit alors qu’ils se souriaient.

Jenelle a sous-titré le message « Episode 2 », ajoutant : « À venir bientôt ! »

Le Maman adolescente 2 La star a épousé David en 2017, alors qu’ils partagent ensemble leur fille de quatre ans, Ensley.

Elle est également la mère d’un fils de 11 ans, Jace, avec son ex Andrew Lewis, et d’un fils de sept ans, Kaiser, avec son ex Nathan Griffith.

SON PASSÉ CONTROVERSÉ

David n’est pas étranger à la controverse et a reçu les réactions des fans au fil des ans.

En 2018, David a été licencié de Teen Mom 2 pour des commentaires homophobes sur les réseaux sociaux.

Jenelle a été lâchée du MTV montrer un an plus tard quand il abattu et tué leur chien de famille.

DAVID SLAMMED FAN COMME UN « MORCEAU DE S ** T »

La semaine dernière, David a qualifié un fan de « morceau de merde » dans une vidéo de Cameo.

Lorsqu’une femme nommée Savannah a posté la vidéo sur son TikTok, elle a expliqué qu’elle avait payé David pour « rôtir » son mari Monty le jour de son anniversaire.

Alors qu’il tournait dans son jardin, David a dit à Monty : « Yo, quoi de neuf Monty, c’est David Eason.

« Votre femme Savannah voulait que je vous rôtisse, mais elle ne m’a rien dit à votre sujet. Donc ça doit vouloir dire ce que tu es, tu n’es rien.

« Les gens m’appellent aussi un morceau de merde, eh bien au moins ils m’appellent, ils parlent aussi beaucoup de moi, ce que votre femme ne semble pas faire beaucoup pour vous. »

Il a ajouté: «Je suppose que cela pourrait être une bonne ou une mauvaise chose. Parfois, les femmes de certaines personnes parlent beaucoup d’eux et ne le pensent même pas, c’est tellement idiot.

« Quoi qu’il en soit, j’espère que vous passez une bonne journée, j’espère que vous apprécierez ce camée, il vient de votre femme Savannah, ne lui donnez pas trop de peine, au revoir. »

Les fans de Teen Mom 2 se sont ensuite rendus sur Reddit pour partager leurs réflexions sur le clip, beaucoup convenant qu’il était « étrange » et une personne déclarant que le clip leur avait « embarrassé de seconde main ».

JENELLE OUVRE SUR SON PODCAST

Lors du premier épisode, Jenelle a parlé de sa relation tendue avec son père.

Après avoir partagé qu’elle n’avait pas de relation avec son père, la personnalité de la télévision a admis qu’elle l’avait déjà appelé lors d’une « nuit d’ivresse ».

Cependant, Jenelle n’a pas fini par parler à son père cette nuit-là et espère toujours renouer avec lui un jour.

Instagram/Jenelle Evans

Les actions passées de David ont fait virer le couple de l’émission MTV[/caption]

Jenelle Evans/Instagram

Jenelle est la mère de trois enfants[/caption]

Instagram/Jenelle Evans

Elle a parlé de la relation tendue avec son père dans le premier épisode du podcast[/caption]