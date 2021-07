TEEN Mom 2 alun Jenelle Evans a de nouveau mis fin aux rumeurs de grossesse en bikini.

La femme de 29 ans a déclaré « c’est juste de la graisse » alors qu’elle s’agrippait le ventre dans une nouvelle vidéo.

TikTok/Jenelle Evans

Jenelle a mis fin aux rumeurs de grossesse en bikini[/caption]

TikTok/Jenelle Evans

Elle a insisté sur le fait que c’était « juste de la graisse » alors qu’elle lui attrapait le ventre[/caption]

Jenelle prendre à TIC Tac vendredi pour remettre les pendules à l’heure quant à savoir si elle est enceinte ou non de son quatrième enfant.

le Maman adolescente 2 L’alun est apparu dans un bikini rose alors qu’une question d’un fan lisait à l’écran: « Avez-vous un autre bébé? »

Jenelle a répondu : « Si j’étais enceinte, serais-je capable de le faire ?

Elle a ensuite dirigé la caméra le long de son corps tout en saisissant son ventre nu et en le secouant agressivement.

le MTV la star a continué de mettre fin aux spéculations en sous-titrant le message: « J’ai mes tubes attachés, c’est juste gros . «

Jenelle partage sa fille Ensley, âgée de quatre ans, avec son mari David Raison, 33.

Elle est également la mère d’un fils de 11 ans, Jace, avec son ex Andrew Lewis, et d’un fils de sept ans, Kaiser, avec son ex Nathan Griffith.

Peu de temps avant de confirmer qu’elle n’est pas enceinte, Jenelle a partagé une autre vidéo sur TIC Tac d’elle-même dansant dans la piscine.

Elle a porté ses cheveux noirs alors qu’elle articulait les paroles et dansait sur la chanson I Don’t Mind de Fammouzz.Khariiiiii.

L’ancienne personnalité de la télévision affichait ses courbes tout en secouant ses hanches et son butin dans la piscine.

Les dernières vidéos TikTok de Jenelle viennent après elle a critiqué les trolls qui l’ont accusée d’être «raciste» et «homophobe».

La mère de trois enfants a partagé un clip pour remettre les pendules à l’heure, déclarant : « Je n’ai jamais été raciste ou homophobe.

« Et si vous pensez vraiment cela, alors s’il vous plaît, montrez-moi un exemple de mon passé où j’ai été parce que j’aimerais savoir. »

Elle a également exhorté les gens à cesser de donner leur avis sur la façon dont elle élève ses trois enfants, ajoutant qu’elle n’enseigne pas à ses enfants la haine.

Elle a poursuivi: «Le fait que vous pensiez savoir ce que j’enseigne à mes enfants après avoir quitté la télévision pendant deux ans.

« Tu n’as aucune idée de ce que j’ai fait, et pourtant tu t’en moques de ta **.





« Et arrêtez aussi de comparer la mort à l’homophobie et au racisme… comme quoi ce bordel.

«Je suis presque sûr que le racisme, l’homophobie et la mort sont tous dans leurs propres catégories et l’un ne surpasse pas l’autre.

« Alors arrêtons les taureaux ** t… répandant des rumeurs… vous f ** k tous. »

TikTok/Jenelle Evans

Jenelle a ajouté qu’elle avait ses «tubes attachés»[/caption]

TikTok/Jenelle Evans

La personnalité de la télévision a également partagé une vidéo de danse plus tôt vendredi[/caption]

Instagram / Jenelle Evans

Jenelle a épousé son mari David en 2017[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Elle est la mère de trois enfants[/caption]