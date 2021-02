Teen Mom Jade Cline pose en lingerie sexy des semaines après avoir reçu un lifting brésilien

TEEN Mom 2 étoiles Jade Cline a posé en lingerie sexy dans un nouveau post Instagram.

Les photos révélatrices surviennent quelques semaines à peine après que le joueur de 23 ans ait subi un lifting brésilien des fesses.

Jade s’est rendue sur Instagram mercredi pour partager deux photos sexy d’elle posant en lingerie noire en dentelle et une robe rouge.

Un cliché a montré le Adolescent maman 2 star regardant derrière et elle a donné à ses partisans un aperçu de son derrière, tandis que l’autre photo montrait Jade en train de manger une fraise alors que la lingerie bleue en dentelle était en plein écran.

Le MTV star a légendé le Publier: « Tout est adoré bébé ❤️ # valentinesday2021«

Elle a également crédité le photographe Stormi Rose dans la légende.

La séance photo sexy de Jade survient des semaines après avoir subi une procédure de lifting brésilien des fesses.

La personnalité de la télévision a été ouverte sur la procédure et le processus de guérison avec ses adeptes des médias sociaux au cours des dernières semaines.

Jade- qui a une fille de trois ans, Kloie– a expliqué précédemment pourquoi elle voulait procéder à son podcast Jay & Kay non filtré.

Elle a dit: « J’ai vu tellement de gens que je connaissais qui avaient des BBL, et j’ai été tellement impressionnée et étonnée par la forme de leur corps. »

Jade a décrit la chirurgie comme étant «douloureuse» et a affirmé qu’il avait pris des « virages inattendus ».

Elle a expliqué lors d’une précédente session de questions / réponses sur Instagram Story: « C’était beaucoup de douleur. Le voyage a eu beaucoup de virages inattendus. Des choses folles se sont produites. »

La mère d’un enfant a ajouté: «C’était 10 fois pire que la naissance d’un enfant. Tout le monde est différent, mais je sais que mon corps a vraiment eu du mal à récupérer.

«Je n’avais pas réalisé à quel point la récupération allait être difficile. Je me sens idiot maintenant parce que je pensais honnêtement que ça allait être tellement plus facile.

Elle a dit qu’elle « avait un look très naturel » et « n’essayait pas de faire quelque chose de trop fou », expliquant qu’elle « voulait complimenter ma forme naturelle du corps et améliorer quelques-unes de mes caractéristiques. »

Jade n’a pas hésité à afficher son corps maintenant que l’opération est terminée, comme elle l’a posté un certain nombre de clichés sexy au cours des dernières semaines.

Bien qu’elle soit clairement satisfaite des résultats, Jade a partagé une mise à jour sur son rétablissement la semaine dernière et a admis qu’elle souffrait toujours.

Elle a dit: « Je suis à un peu plus de trois semaines de mon opération. Encore enflée et assez douloureuse mais guérissant bien.

«Les gens n’arrêtent pas de me demander si j’ai perdu beaucoup de poids et ce n’est pas vraiment le cas. J’ai eu de la graisse transférée donc mon poids est toujours le même.

« C’est juste proportionné différemment. »