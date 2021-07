Teen Mom Jade Cline partage une rare vidéo d’elle-même sans maquillage ni filtres après une cure de jouvence en chirurgie plastique

JADE Cline a partagé une vidéo rare de maquillage et sans filtre d’elle-même sur TikTok après son relooking complet en chirurgie plastique.

Le Maman adolescente 2 La star a récemment admis qu’elle pensait qu’elle pourrait « mourir » à la suite de la procédure dramatique qui la laissait « méconnaissable ».

5 Jade a partagé une vidéo sans maquillage Crédit : TikTok/Jade Cline

5 Elle avait l’air très différente de celle de son glamour Crédit : Instagram

Jade, 24 ans, a pris à TIC Tac jeudi pour partager une vidéo hilarante alors qu’elle plaisantait sur les « vergetures » de l’accouchement de sa fille Kloie, trois ans.

La star de télé-réalité a laissé ses cheveux sauvages et naturels et a opté pour des lunettes de lecture mais pas de maquillage alors qu’elle commençait le clip avec une expression de colère.

La personnalité de la télévision a ensuite crié à la caméra en sous-titrant son clip: « Vous m’avez donné les vergetures! »

Jade a tourné la caméra vers Kloie qui a crié en retour : « Je ne l’ai pas fait ! »

La mère de son poste a été un peu choquante, car elle partage rarement des photos ou des vidéos sans maquillage glamour complet depuis son opération de chirurgie plastique dramatique.

LA FOLIE DE MIAMI

Plus tôt cette année, le MTV la star s’est rendue à Miami où elle est passée sous le bistouri pour subir une opération brésilienne de lifting des fesses et liposuccion 360.

Pendant le Maman ado retrouvailles mardi, elle s’est confiée sur la procédure qui l’a laissée s’inquiétant qu’elle « mourrait ».

RAYONNER BRIANA

Jade s’est assise avec sa co-star Briana DeJesus, qui l’a aidée à la soigner, à réfléchir sur l’expérience « terrifiante ».

Briana a déclaré aux téléspectateurs: « C’était mauvais. Ce dans quoi je suis entré, je ne pensais pas que j’allais entrer là-dedans.

« Je pensais vraiment qu’elle allait mourir parce que la façon dont elle était positionnée, elle n’obtenait pas d’oxygène dans ses poumons. »

Jade a dit qu’elle était « bleue » après l’opération et a remercié Briana de l’avoir aidée à se doucher pour la première fois après la procédure effrayante.

La jeune maman a déclaré: « J’avais l’air de saigner à mort » sous la douche, mais a ajouté que c’était « incroyable » de la part de son amie de l’aider dans le processus de récupération.

«Tu es comme un petit ange qui est venu et m’a sauvé parce que, pour de vrai, je ne sais pas ce qui serait arrivé si elle n’était pas venue. C’était si douloureux », a-t-elle dit à Briana.

« Je pense que je serais morte », a-t-elle avoué en fondant en larmes.

«Je pense qu’elle était là pour venir me chercher quand j’étais vraiment déprimée et je me sentais comme si elle et Shirley faisaient tellement de choses pour m’aider et être là pour moi.

« Allongée dans ce lit pendant si longtemps, je priais Dieu, comme : « Dieu, s’il vous plaît, aidez-moi à traverser cela. »

« J’avais l’impression qu’elle et Shirley étaient comme ma réponse », se souvient-elle.

LE LEVAGE DES BOUT A FAUX

Les fans ont regardé Jade subir les chirurgies intensives, qui graisse enlevée de ses bras, de son menton et de son ventre, et l’a déplacé vers ses fesses.

Après être sortie de l’hôpital, elle a été enveloppée dans une combinaison de compression et a dû rouler sur un matelas dans le coffre de la voiture tout au long du trajet jusqu’à leur maison de location à Miami.

Au cours de l’épisode, Jade était crier et pleurer à cause de l’intensité de la douleur.

Elle a dit à sa famille : « La douleur dans mes fesses, mes jambes et mon dos est atroce. Je ne peux même pas dormir. Je ne peux pas être à l’aise. C’est encore pire que je ne le pensais. »

La mère et le beau-père de la star de Teen Mom sont allés disparu pendant trois heures pendant qu’elle attendait qu’ils lui rapportent ses analgésiques.

La situation est devenue si grave que Briana a dû appeler le 911 pour obtenir de l’aide professionnelle.

Jade est restée en Floride avec Briana et sa famille pendant plusieurs jours alors qu’elle tentait de se remettre du chirurgie esthétique.

5 Jade a eu un BBL et une liposuccion

5 La douleur était « atroce » Crédit : MTV