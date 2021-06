Teen Mom Jade Cline montre un nouveau look audacieux en vidéo après avoir subi une liposuccion sur son cou et un lifting brésilien des fesses

JADE Cline a affiché son nouveau look sur les réseaux sociaux après avoir subi une liposuccion du cou et un lifting brésilien des fesses.

le Maman adolescente 2 La star a époustouflé les fans avec sa nouvelle apparence dramatique après avoir subi une récupération de chirurgie plastique « traumatique ».

12 Jade a montré son nouveau visage dans un maquillage rose Crédit : Instagram

12 Elle a récemment eu une lipo sur le cou

Jade, 24 ans, l’a prise Histoires Instagram pour afficher son nouveau look post-chirurgie esthétique.

La star de télé-réalité avait l’air glamour dans une nouvelle vidéo alors qu’elle portait un maquillage rose glamour et des boucles d’oreilles ornées de bijoux.

La personnalité de la télévision a tourné son visage vers la caméra et a fait un bisou à ses fans, très différent de la pré-chirurgie.

Jade a montré son visage et sa silhouette minces après avoir subi une liposuccion 360 et un lifting brésilien des fesses.

12 L’opération de Jade a été « atroce » Crédit : MTV

12 Elle a depuis montré son menton et sa silhouette plus minces Crédit : jadecline_/Instagram

Au cours du week-end le MTV star a posté un selfie de une autre conception de maquillage complexe, créé avec des nuances jaunes et roses sur ses paupières.

Les nuances colorées correspondaient à son haut brillant et elle a fait une autre grimace devant la caméra.

La nouvelle apparence de Jade marque un énorme changement par rapport à elle période de récupération post-opératoire, car elle était extrêmement enflée à sa sortie de l’hôpital.

La mère de l’un d’eux était couverte de bandages et escortée d’un fauteuil roulant alors qu’elle quittait le cabinet du médecin et se dirigeait vers leur maison louée à Miami.

12 La mère de Jade s’est envolée pour Miami pour aider à la chirurgie

12 Christy a disparu pendant des heures pendant que Jade attendait ses médicaments Crédit : Instagram/@jadecline_

La jeune star avait même un bandage enroulé complètement autour de sa tête et de son menton, alors que la chirurgie enlevait la graisse de sa région du cou.

Jade portait également un body de compression pour l’aider à se remettre du lifting des fesses, qui, selon elle, était « atrocement douloureux ».

Après la procédure, la native de l’Indiana a été reconduite chez elle par sa mère et son père, bien que son les parents ont ensuite disparu pendant trois heures pendant qu’elle attendait qu’ils apportent ses médicaments.

La mère de la star de télé-réalité, Christy, a affirmé qu’ils étaient incapables de trouver les analgésiques de sa fille dans aucune des pharmacies.

12 Jade a répondu aux questions sur ses procédures Crédit : Instagram/@jadecline_

12 Elle a nié avoir subi une « ablation du menton » Crédit : Instagram @jadecline_

Plus tôt ce mois-ci, Jade a fait une séance de questions-réponses avec des fans qui avaient des questions sur sa procédure.

L’un d’eux a demandé si le chirurgien lui avait « vraiment fait une ablation du menton », ce à quoi Jade a répondu : « Juste un peu de lipo sur mon cou, comme sous ma mâchoire.

Les fans ont vraiment remarqué la différence après la chirurgie au cours du week-end lorsque la personnalité de la télévision a partagé une vidéo d’elle sans maquillage.

La jeune maman portait un tee-shirt et un pantalon d’entraînement alors qu’elle synchronisait les lèvres de Chris Tucker dans la suite de Rush Hour.

12 Jade avait l’air » méconnaissable » sans maquillage Crédit : jadecline_/TikTok

12 Elle a plaisanté dans une nouvelle vidéo TikTok Crédit : jadecline_/TikTok

Avec ses cheveux en chignon en désordre et des lunettes pour cacher son visage nu, Jade semblait méconnaissable.

Jade partage sa fille de trois ans Kloie avec son ex Sean Austin.

Bien qu’ils soient sortis ensemble depuis la naissance de Kloie, la Teen Mom a révélé qu’ils s’étaient officiellement séparés en avril.

Lors d’une autre séance de questions-réponses sur Instagram, un fan lui a demandé si elle était « célibataire », ce à quoi elle a répondu « Yasssss ».

Jade et Sean ont rompu en avril

12 La star de Teen Mom a refusé ses fiançailles Crédit : Instagram

Plus tard, un autre fan a demandé : « Est-ce que toi et Sean avez rompu, parce que je l’ai vu sur Tinder plus tôt ? »

« JE CRÉEGGGG, ils peuvent l’avoir lmaoooooooo », a répondu Jade.

Peu de temps avant leur rupture, le couple a déclenché des rumeurs de fiançailles lorsque des fans ont repéré une bague à sa main gauche lors de leur voyage à Las Vegas.

« Omg se sont-ils fiancés ??? » l’un a demandé, tandis qu’un autre a demandé: « S’il vous plaît, expliquez la bague! »

Cependant, Jade a dissipé la confusion en écrivant: « LOL, je ne me suis jamais mariée. »