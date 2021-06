Teen Mom Jade Cline a l’air si différente dans un nouveau selfie glam après avoir subi une liposuccion sur son VISAGE, un travail de seins et un lifting des fesses

TEEN Mom Jade Cline avait l’air différente dans un selfie glam sur ses histoires Instagram après avoir subi une liposuccion sur son visage, un travail de seins et un lifting brésilien des fesses.

Jade, 24 ans, a partagé une vidéo de près d’elle-même toute pomponnée avec ses cheveux tirés en arrière, un visage maquillé et de longues boucles d’oreilles pendantes.

La star de télé-réalité a zoomé la caméra sur son visage, montrant son apparence modifiée après avoir subi plusieurs interventions de chirurgie plastique.

La maman d’un enfant n’a pas hésité à afficher sa nouvelle apparence avec ses abonnés sur les réseaux sociaux.

La semaine dernière, la personnalité de la télévision a partagé un selfie avec ses abonnés Instagram pour fêter son anniversaire.

le Maman adolescente 2 La star avait les cheveux longs et ondulés alors qu’elle bougeait la tête.

Les cils de la cosmétologue semblaient plus épais et ses lèvres semblaient plus pulpeuses.

En légende, Jade a écrit : » JOYEUX ANNIVERSAIRE A MEEE ! »

Récemment, Jade a montré son décolleté et liposuccion cou dans quelques selfies en noir et blanc.

En posant depuis l’intérieur de sa voiture, Jade portait un haut moulant en dentelle blanche.

le MTV La star semblait être glamour car ses cheveux avaient de longues boucles lâches qui dépassaient ses épaules.

Elle a sous-titré le message: « Joyeux Vibez Camt, je crois que mon anniversaire est jeudi. La vie passe si vite, apprécie chaque instant. »

Début juin, Jade a révélé qu’elle avait subi une liposuccion au cou.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, un fan a demandé à la star de télé-réalité si le médecin « lui avait vraiment fait une ablation du menton ».

Bien que la star ait nié l’ablation du menton, Jade a déclaré: « Juste un peu de lipo sur mon cou, comme sous ma mâchoire. »

Jade a été ouverte sur ses procédures dans l’émission de téléréalité, et a documenté son rétablissement sur les réseaux sociaux.

De retour en janvier, Teen Mom 2 caméras l’a filmée avant et après un lifting brésilien des fesses.

Dans un épisode récent, la star bandée a été sortie des hôpitaux avec un pantalon de survêtement gris et un t-shirt qui cachait le body de compression en dessous qui est nécessaire après un lifting brésilien des fesses.

Elle avait également un bandage autour de la tête, à la suite des médecins qui lui ont extrait la graisse de son cou.

Après quelques heures, elle a été ramenée d’urgence à l’hôpital en criant : « Je souffre atroce !«

Le lifting brésilien des fesses est une procédure qui nécessite le transfert de graisse d’autres parties du corps et dans les fesses pour créer une silhouette en sablier.

Plus tôt ce mois-ci, Jade a admis qu’elle avait ressenti une douleur insupportable lorsqu’elle s’est fait opérer.

Lorsqu’un fan a demandé dans quelle mesure la douleur était tolérable après la procédure sur une échelle de 1 à 10, l’ancien jeune et enceinte a répondu « 20 ».