Les fans de TEEN Mom 2 ont critiqué la star Jade Cline pour avoir subi une opération brésilienne « dangereuse » de lifting des fesses au lieu de changer son corps avec « un régime et de l’exercice ».

L’homme de 23 ans s’est préparé à l’opération lors de l’épisode de mardi de la MTV spectacle.

12 Jade a été critiqué pour avoir subi une opération brésilienne « dangereuse » de lifting des fesses Crédit : MTV

12 Les critiques ont insisté sur le fait que Jade devrait « faire de l’exercice » pour changer son corps Crédit : @jadecline_/instagram

12 Les fans ont critiqué la star de Teen Mom 2 pour avoir envoyé «un terrible message aux jeunes filles» Crédit: Instagram

Tout en expliquant pourquoi elle allait de l’avant avec la chirurgie, la mère de l’un d’eux a déclaré qu’elle était une personne confiante.

cependant, Jade a noté que tout le monde a des insécurités et a admis qu’elle n’était pas complètement satisfaite de son apparence physique.

Avec le Support de camarade Adolescent maman 2 Star Briana DeJesus, Jade s’est envolé pour la Floride pour faire effectuer la procédure risquée.

Après le spectacle Instagram Le compte a partagé un clip de Jade avant la procédure, les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour critiquer la star de télé-réalité pour avoir subi l’opération au lieu de perdre du poids d’une manière plus naturelle.

De nombreuses personnes ont souligné à quel point la procédure est dangereuse, comme l’a écrit un fan : « Le lifting brésilien des fesses est la procédure chirurgicale la plus dangereuse et le plus grand nombre de personnes en meurent chaque année. Ils en ont parlé hier sur TMZ et ont déclaré que 8 personnes étaient décédées. en Floride récemment et toutes les procédures ont été temporairement arrêtées. »

12 De nombreuses personnes ont souligné à quel point la procédure est « dangereuse » Crédit: Instagram

12 D’autres ont expliqué que c’était « interdit au Royaume-Uni » Crédit: Instagram

12 Une personne a déclaré que Jade n’aurait pas dû «risquer» sa vie puisqu’elle a une fille Crédit: Instagram

12 Elle est la mère d’une fille de trois ans, Kloie Crédit : MTV

Un autre a ajouté: « L’une des chirurgies les plus risquées. Maintenant interdite au Royaume-Uni. »

D’autres ont déclaré avoir critiqué Jade pour avoir volontairement risqué sa vie alors qu’elle avait une fille à charge, comme l’a déclaré une autre personne: « Je me sens mal pour les femmes qui pensent qu’elles ont besoin de cela juste pour aimer leur corps. Risquer leur vie surtout avec de jeunes enfants à la maison . J’aimerais que les femmes aiment davantage la peau dans laquelle elles sont nées. »

Une quatrième personne a ajouté: « Cela envoie un message terrible aux jeunes filles qui regardent l’émission. Aimez la peau dans laquelle vous êtes. »

La réaction s’est poursuivie sur Twitter, alors qu’une personne a écrit: « Jade, savez-vous ce qui inspirera confiance? Allez au gymnase. »

12 D’autres se sont tournés vers Twitter pour critiquer la jeune mère Crédit: Twitter

12 Une personne a dit à la star de télé-réalité d' »arrêter de manger de la malbouffe » Crédit: Twitter

12 La star de télé-réalité a admis qu’elle avait des insécurités avec son apparence physique avant la chirurgie Crédit : MTV

Une personne suivante a ajouté: « Jade va au gymnase et perd du poids. Arrête de manger de la malbouffe et de la drogue. Quel perdant. »

Malgré ses hésitations à passer sous le bistouri pendant l’épisode, Jade est passée par là avec le Lifting des fesses brésilien de retour en janvier.

La star de la télévision a été assez ouverte sur la procédure, qui consiste à prélever de la graisse ailleurs sur le corps et à l’injecter dans les fesses.

Elle a expliqué sur son podcast, Jay & Kay non filtré, qu’elle s’est toujours sentie exclue car elle était la seule femme de sa famille à ne pas avoir de butin.

12 Jade a été ouverte avec ses abonnés sur la procédure Crédit : INSTAGRAM

Elle a précédemment admis: « Je veux dire, ma mère, ma grand-mère, tout le monde a eu de gros fesses et de grosses fesses, et ça m’a juste sauté.

«Je suis juste construit comme une planche. Je n’ai juste pas les courbes. Si Dieu ne me donne pas les courbes, le Dr Chang le fera.

Jade a depuis lors parlé de la procédure et décrit le la chirurgie comme étant « douloureuse » et a affirmé qu’il avait pris des « tours inattendus ».

Elle a admis: « C’était 10 fois pire qu’un accouchement. Tout le monde est différent, mais je sais que mon corps a vraiment eu du mal à récupérer. »