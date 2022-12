Teen Mom Family Reunion Cast parle de Briana DeJesus et Ashley Jones Fight – Hollywood Life

Réunion de famille de maman adolescente revient pour une deuxième saison le 3 janvier, et comme le promet la bande-annonce, ce sera la “grand-mère de toutes les retrouvailles”. Surtout parce qu’il y aura beaucoup de larmes, la plupart des mamans des dames, quelques-unes Maman adolescente : jeune et enceinte étoiles, et un sacré combat entre Ashley Jones et Briana DeJesus. Un aperçu étendu qui sera diffusé à la fin du premier épisode montre en fait Ashley crachant sur Briana – quelque chose qui a été rapporté pendant le processus de tournage – donc quand nous nous sommes assis avec le casting pour discuter EXCLUSIVEMENT de la nouvelle saison, nous avons demandé aux dames comment ils ont ressenti ce moment à couper le souffle.

“J’étais ébloui,” Catelynn Lowell Raconté HollywoodLa Vie. «Je pensais que nous étions tous des adultes et vous savez, quand vous commencez à jeter des fluides corporels – je veux dire, n’importe qui que vous connaissez – pour que quelqu’un se fasse cracher dessus… J’ai l’impression que si je devais me faire cracher dessus, toute ma morale, mon éthique et les valeurs s’envoleraient par la fenêtre et les poings commenceraient à se balancer. J’ai l’impression que c’est naturel. J’ai l’impression que c’était ridicule d’aller aussi loin. C’est nul. C’est comme ça. J’espère que les gens retiendront le vrai caractère de certaines personnes et oui, c’était juste beaucoup.

Jade Cline a ajouté: «Oui, je pense vraiment que c’était très fou, mais ce que je pense que les gens manquent, c’est pendant ce temps-là, ce n’était pas comme s’ils se battaient au poing. C’était comme si tout le monde essayait de calmer la situation, alors j’avais l’impression que les crachats étaient [just crossing] la ligne, et c’était vraiment sorti de nulle part parce que j’avais l’impression que tout le monde essayait de le calmer, donc ce n’était pas comme si quelqu’un était comme agressant [Ashley] et elle a ressenti le besoin de [spit] mais je veux dire que même cracher ne vous protège pas, vous voyez ce que je veux dire ? Comme le bon sens. Mais je pense que cela nous a tous déconcertés d’être là parce que toute la maison était pleine et cela a complètement décontenancé tout le monde. Comme si tout le monde était comme ce qui vient de se passer ?

Les dames étaient toutes en train de filmer Teen Mom: Le prochain chapitre quand ils ont pris une pause pour filmer la saison 2 de Famille Réunion. Donc, le combat d’Ashley et Briana a vraiment affecté la seconde moitié de Chapitre suivant – En fait, Cheyenne Floyd Ashley non invitée de son mariage et Briana a refusé de filmer un segment de groupe avec Ashley lors de la réunion spéciale de l’émission.

On ne sait toujours pas pourquoi Briana et Ashley se sont battus pendant la saison 2, mais ils se sont affrontés dans le passé sur leurs sentiments contradictoires pour l’ancien Maman ado 2 Star Kailyn Lowry. Ce que nous savons, cependant, c’est que la plupart des femmes ne voient aucune sorte de résolution à l’avenir. Lorsque nous avons demandé s’il y avait de l’espoir pour que les choses s’améliorent, Catelynn a répondu: “J’ai l’impression que c’est un peu difficile dans le fait même, comme d’accord… alors cette situation s’est produite.”

“J’ai l’impression que nous avons tous essayé d’aller quelque part et que ça ne va nulle part”, nous a dit Jade.

Heureusement, la nouvelle saison comportera plus que le combat d’Ashley et Briana. Comme nous l’avons dit, bon nombre des Maman ado les mamans des stars ont rejoint l’émission pour résoudre les problèmes familiaux de leur passé et créer des liens avec leurs filles. De plus, ce sera agréable de revoir tous les acteurs réunis au même endroit, même si cela signifie que cela conduit parfois à des tensions et à des disputes majeures. Pour entendre ce que les dames avaient à dire d’autre sur la saison 2, regardez notre interview complète ci-dessus.

MTV Réunion de famille de maman adolescente premières le mardi 3 janvier à 20 h HE.

