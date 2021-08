Teen Mom Chelsea Houska Les fans réagissent au tatouage au poignet de son mari Cole DeBoer qui montre le moment où il a proposé à la star

Les fans de TEEN Mom 2 alun Chelsea Houska ont réagi au tatouage au poignet de son mari Cole DeBoer.

Le nouveau tatouage de Cole représente le moment où il a proposé au MTV Star.

Les fans ont partagé leurs réactions au tatouage de Cole[/caption]

Le tatouage montre que Cole propose à l’alun Teen Mom 2[/caption]

En passant du temps avec Chelsea et Cole le week-end à Nashville, l’ami de la personnalité de la télévision KT Smith a partagé un regard attentif sur le tatouage.

Parallèlement au cliché, KT a écrit: « Cole a un tatouage de lui en train de proposer à Chels. »

Les fans de Chelsea ont pris Reddit partager leurs réactions au tatouage de Cole, qui le montre à genoux alors que Chelsea a accepté sa proposition.

La fille aînée de 29 ans, Aubree, 11 ans, est apparue entre le couple pendant le moment romantique.

LES FANS RÉAGISSENT

Maman adolescente 2 Les fans se sont rapidement rendus sur Reddit pour partager leurs vives réactions au tatouage, comme l’a écrit une personne: « C’est comme une scène de film d’horreur, comme le Reaper est apparu. »

Un autre a ajouté: « Cela aurait été un tatouage mignon sans tous les arbres et de meilleurs détails sur les visages! »

Un troisième a reproché à Cole, 33 ans, d’être si dépendant de sa femme, écrivant: « C’est crier la co-dépendance. Cole a-t-il une personnalité en plus d’être avec Chelsea ? Euh.

Un quatrième intervint : « Le sentiment est doux, mais il a tellement mal vieilli. Je me demande si son tatoueur a au moins essayé de le dissuader du placement.

Un autre fan s’est demandé : « Qui lui a dit que c’était une bonne idée ? »

Chelsea et Cole se sont mariés en 2016, alors qu’ils partagent leur fils Watson, quatre ans, et leur fille Layne, deux ans, et Walker, six mois.

Pendant ce temps, Chelsea partage Aubree avec l’ex Adam Lind.

CHELSEA ET COLE’S WILD WEEK-END

Le couple marié ont documenté leur week-end sauvage sur les réseaux sociaux, alors que Chelsea a profité de son histoire Instagram pour partager une vidéo de Cole dansant sur un poteau de strip-teaseuse dans leur limousine.

Pendant la courte vidéo, Cole avait ses jambes autour du poteau de strip-teaseuse alors qu’il essayait de grimper pendant que la chanson de J-Kwon, Tipsy, jouait.

Dans un autre extrait, l’ancien Maman adolescente 2 La star a eu du mal à retirer ses longs cheveux d’une queue de cheval alors qu’elle portait un haut en cuir décolleté et un short déchiré.

Alors que le groupe jouait au Big Honky Tonk et au Rock n’ Roll Steakhouse de Kid Rock, l’ex MTV la star a pris des photos de groupe avec ses copines, qui comprenaient également KT, la petite maman de la star de la musique country Morgan Wallen.

FANS SLAM CHELSEA ET L’AMITIÉ DE KT

Les fans ont pris le AdosMamanOGetAdosMaman2 compte Reddit à partager leurs réactions à Chelsea avec KT.

En février, une vidéo est devenue virale qui montrait Morgan utilisant un insulte raciale et crier des injures.





L’un des Redditors a écrit : « Chelsea et compagnie s’associent à des salauds racistes ?! Je ne peux pas le croire. »

Un autre a partagé: « Ewww, je ne traîne pas avec des racistes, donc je ne peux pas du tout m’identifier à cela. »

Un fan de Teen Mom suivant a demandé: « Oof, soutenir Morgan Wallen? »

Chelsea et Cole se sont mariés en 2016[/caption]

Ils partagent trois enfants ensemble[/caption]

Instagram

Chelsea est aussi la mère de sa fille Aubree[/caption]