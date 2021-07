Teen Mom Catelynn Lowell et Tyler Baltierra célèbrent leur 16e anniversaire alors que la paire semble méconnaissable sur une photo de retour

Les stars de TEEN Mom OG Catelynn Lowell et Tyler Baltierra ont célébré leur 16e anniversaire avec une série de photos de retour.

Ils semblaient méconnaissables, mais la mère a noté que le couple, qui a surmonté des défis «fous», a vraiment déjoué les probabilités.

Catelynn sous-titré les douces photos: « @tylerbaltierramtv Joyeux 16 ans à l’amour de ma vie et à mon meilleur ami. Waouh 16 ans ! Les choses que nous avons vécues ensemble sont folles. Une grossesse non planifiée, un voyage d’adoption, des problèmes de santé mentale, de multiples pertes de grossesse, mais aussi des voyages, des souvenirs amoureux et devenir parents ensemble… certaines de ces choses auraient déchiré un couple ! Nous avons déjoué tous les pronostics, mon amour.

« Nous regarder maintenant avec nos 3 belles filles et une autre en route et l’amour que nous avons l’un pour l’autre est quelque chose qui m’épate.. merci de m’aimer comme vous le faites, de me choisir au quotidien, d’être un père incroyable, et juste être toi !!!! Comme je l’ai dit le jour où nous avons dit oui, dès le moment où j’ai posé les yeux sur toi pour la première fois, j’ai su que nous serions ensemble pour toujours et mec, je suis tellement béni et honoré que tout cela se réalise…

«Je crois vraiment aux âmes sœurs et au fait que deux âmes peuvent être attirées l’une vers l’autre pour de nombreuses raisons… merci d’être à moi. Je t’aime tellement et j’ai hâte de passer le reste de nos vies à nous asseoir et à regarder nos petits-enfants un jour !!! Bonne fille de 16 ans et en voici beaucoup d’autres !!!”

Plus tôt ce mois-ci, Catelynn a publié à quel point elle appréciait sa famille et sa vie lors d’une sortie amusante avec ses enfants et Tyler.

Catelynn et Tyler, 29 ans, ont emmené leurs deux plus jeunes filles à une foire où elles ont regardé des feux d’artifice et ont fait des manèges.

le star de la réalité a partagé d’adorables photos de leur sortie sur Instagram en disant qu’elle se sentait « bénie » par sa famille.

Sur une photo, Tyler tient leur fille de 1 an Vaeda pour voir les feux d’artifice.

D’autres clichés ont montré que Tyler était un père aimant et aidait ses filles sur le manège avant de monter sur la grande roue avec Novalee, six ans.

« Les enfants se sont bien amusés ce soir et c’était la première fois que Vaedas voyait des feux d’artifice #bénietgratuit », a légendé Catelynn.





Le couple attend actuellement leur quatrième fille ensemble, après avoir placé leur premier enfant, Carly, en adoption.

En juin, le couple de télé-réalité réuni avec leur fille aînée Carly, 12 ans.

Le couple n’avait pas vu le préadolescent depuis environ deux ans en raison de la pandémie.

