Teen Mom Briana DeJesus partage une vidéo intime avec un homme mystérieux un an seulement après avoir mis fin à ses fiançailles avec Javi Gonzalez

TEEN Mom Briana DeJesus a partagé une nouvelle vidéo intime avec un homme mystérieux un an seulement après avoir mis fin à ses fiançailles avec Javi Gonzalez.

Briana, 28 ans, et Javi, 33 ans, se sont séparés l’année dernière après seulement deux mois de fiancés.

La star de Teen Mom 2 a posté la vidéo monochrome sur ses histoires Instagram.

Le Boomerang romantique en noir et blanc montre la main de Briana caressant l’arrière de la tête d’un inconnu.

La personnalité de la télévision a sous-titré la courte vidéo, “My Baby”, laissant entendre que quel que soit ce nouvel homme, il est certainement plus qu’un ami.

La vidéo a été republiée sur un compte Instagram populaire dédié à Teen Mom où les fans se sont précipités vers la section des commentaires pour spéculer sur qui pourrait bien être le nouveau beau de Briana.

Une personne a plaisanté: “Probablement Malik, [Kail’s] ex”

Un autre fan a exprimé une théorie similaire, commentant “Oh, Kail a-t-elle rompu avec son homme?”

LE PANTALON EN FEU

Les fans font référence au fait que Briana a récemment admis avoir menti sur le fait de ne pas avoir rencontré le bébé papa de son ennemi Kailyn Lowry, Chris Lopez, 28 ans.

En avril 2021, Briana a rencontré Chris à Philadelphie pour enregistrer un épisode sur son podcast, “Pressure Talks With Single Dads – PTSD”





Chris a été vu portant un T-shirt imprimé gris à l’époque.

Puis, en mars de cette année, les fans ont été convaincus que Briana et Chris se sont rencontrés après avoir été aperçue portant le même t-shirt lors d’un épisode de Teen Mom 2.

Briana a nié à plusieurs reprises que quelque chose de romantique se soit passé entre eux et a réitéré son histoire lors de la réunion de Teen Mom, affirmant qu’ils avaient juste la même chemise.

Cependant, le mois dernier, elle a laissé entendre qu’elle et Chris avaient menti sur ce qui s’était exactement passé à Philadelphie.

Elle a écrit sur Instagram, « … Au moins, il est sûr de dire que Chris et moi ne pouvons pas comprendre notre histoire. Je t’aime toujours », avec une multitude d’emojis au visage riant.

Chris a partagé son message sur sa propre histoire et a ajouté un emoji au visage souriant énigmatique.

THÉORIES DES FANS

Les fans de Teen Mom sur Reddit ont partagé des théories similaires concernant le nouvel homme de Briana.

Un Redditor a écrit que «[It’s] kails probablement chaud voisin ».

Une deuxième personne a demandé: “Lequel des ex de Kail est-ce?”

Un troisième commentateur a répondu en plaisantant en écrivant “C’est l’autre voisin de Kail.”

Un fan a déclaré: “OK, soit ces femmes avancent très vite, soit j’avance très lentement lmao.”

Alors qu’un autre Redditor les a rassurés en commentant “Je vous promets, nous sommes les normaux.”

ENGAGEMENT TERMINÉ

L’année dernière, Briana a confirmé sa séparation d’avec son fiancé de deux mois, Javi Gonzalez, tout en répondant aux questions des fans lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram.

Après qu’une personne ait demandé si la personnalité de la télévision était « célibataire », Briana a simplement répondu : « Oui ».

Un autre fan a ensuite demandé: “Qu’est-il arrivé à toi et Javi?”

La mère de deux enfants a répondu : “Rien de fou. Je suis arrivé à la conclusion que je pensais que je voulais être dans une relation, mais en réalité, l’idée semblait agréable, mais je ne suis tout simplement pas prêt pour cela.

“J’ai passé une excellente année avec lui, mais [right now] J’ai d’autres plans. Peut-être que dans le futur nous nous reverrons.

Elle a conclu: “Je l’aime et c’est un gars formidable.”

Briana a continué à répondre aux questions des fans, tandis qu’une personne a demandé “quand est le mariage?”

La star de télé-réalité a répondu : « Je ne vais pas me marier de si tôt. Peut-être les 5 prochaines années ? »

CODE FILLE

Même avant l’indiscrétion de Briana avec l’ex de Kailyn Chris Lopez, la star de MTV est brièvement sortie avec l’ex-mari du podcasteur Javi Marroquin, 29 ans.

Briana est allée sur Instagram Live pour parler à ses fans de la façon dont elle a commencé la longue série de télé-réalité MTV.

Bien sûr, en parlant de la franchise, la mère de deux enfants a expliqué qu’elle ne s’était jamais entendue avec Kailyn, principalement parce qu’elle sortait avec son ex-mari, Javi.

Dans une vidéo saisie par TeenMom.Tea, Briana a déclaré: «J’ai déconné avec l’ex-mari de quelqu’un, je comprends, tu me détestes pour ça.

«J’ai essayé de dire désolé, je me suis excusé, nous avons dépassé cela. Moi et Kail avons écrasé le boeuf, comme s’il n’y avait pas de rancune à ce sujet.

«Comme si nous l’avions littéralement laissé tomber. J’ai dit que ‘toi et moi ne pouvons pas être amis, mais nous pouvons juste être cordiaux, nous devons nous asseoir sur un canapé lors d’une réunion, comme si nous pouvions faire ça.’

« Mais Kail ne veut pas faire ça. J’ai joué avec son ex-mari, peu importe, je comprends. Moi et Kail n’avons jamais été amis, n’avons jamais été amis, moi et Kail ne nous sommes jamais envoyé de SMS.

“Moi et Kail ne nous sommes jamais assis pour le dîner. Moi et Kail n’avons jamais été copain-copain. Nous avons fait une opération ensemble et tout le monde pense que nous étions amis et j’ai baisé avec le code de la fille pour déconner avec son ex-mari, ce que je n’aurais pas dû.

« Mais nous vivons et nous apprenons. Mais nous avons dépassé cela.

Kailyn et Javi se sont mariés de 2012 à 2016 lorsqu’ils se sont séparés avant de divorcer en 2017. Ils partagent un fils, Lincoln, qu’ils ont coparenté avec succès.

Après que Javi ait divorcé de Kailyn, lui et Briana ont commencé à sortir ensemble mais ils ont mis fin aux choses en 2018.

