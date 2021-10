Teen Mom Amber Portwood révèle qu’elle ne cherche pas à obtenir l’approbation après que sa fille Leah, 12 ans, ait refusé de lui parler

La star de TEEN Mom OG, Amber Portwood, a révélé qu’elle « ne cherche pas l’approbation ».

ambre a fait les réclamations après que sa fille de 12 ans, Leah, ait refusé de lui parler.

MTV

Amber a révélé qu’elle ne « recherchait pas l’approbation »[/caption]

Instagram/Amber Leann Portwood

La star de MTV a fait ces déclarations après que Leah a refusé de lui parler[/caption]

La femme de 31 ans l’a prise Histoire Instagram vendredi pour partager une vidéo de Nick Minaj discuter sans avoir besoin de l’approbation des autres.

Le rappeur a déclaré: « Peu importe à quel point votre vie est belle, vous ne pouvez même pas impressionner les gens.

« Vous n’avez qu’à vous faire et vous rendre heureux et oublier d’essayer d’obtenir l’approbation de tout le monde. »

RELATION ROCHEUSE

MTV les fans ont regardé la relation tendue d’Amber avec Leah au fil des ans.

Dans l’épisode le plus récent de Ados Maman OG, la mère de deux enfants a parlé aux producteurs de son projet d’écrire un mot à Leah s’excusant pour toutes ses erreurs dans le passé.

Après admettre qu’elle n’avait pas vu sa fille depuis des mois, elle a expliqué : « Même si j’assume la responsabilité de chaque acte répréhensible que j’ai commis, j’ai l’impression que ce n’est jamais assez.





« Tout ce que je peux dire, c’est désolé et essayer d’aller de l’avant. »

EXCUSES ÉMOTIONNELLES

ambre a poursuivi: « Je lui ai écrit une lettre pour lui expliquer à quel point je veux juste retrouver notre vraie relation que nous avions auparavant. »

Lorsqu’on lui a demandé quelles étaient ses «attentes» avec la lettre, elle a admis: «J’ai peur que son téléphone soit bloqué.»

Après avoir partagé son intention d’envoyer la vidéo au père de Leah, Gary Shirley, Amber est devenue émue et a fondu en larmes.

Elle a dit : « Combien de fois dois-je m’excuser ? Ils ne m’entendent pas.

« Combien de fois dois-je m’excuser ? J’essaie. »

LEAH RÉPOND

Plus tard dans l’épisode, Leah a fini par regarder la vidéo d’excuses de sa mère avec Gary, 34.

Leah a dit à son père qu’elle n’était pas prête à accepter les excuses d’Amber après le Ados Maman OG star a claqué sa belle-mère Kristina.

Alors que Gary et Kristina ont expliqué que les erreurs d’Amber ne devraient pas définir leur relation, la jeune fille de 12 ans a insisté : « Je ne peux pas aimer quelqu’un qui essaie de blesser les autres. »

QUEQUETTES EN COURS

En août, Amber a déclaré au Sun qu’elle avait réconcilié avec Gary et Kristina après qu’elle les ait accusés de ne pas avoir aidé à réparer sa relation avec Leah.

Les Ados Maman OG star a dit: « Moi, Gary, et Kristina, se débrouillent vraiment très bien. Nous sommes littéralement allés à une foire, tous ensemble, toute la famille.

« Nous sommes dans une bien meilleure position que nous ne l’étions. On va bien et on est en contact. Je vois mes enfants donc évidemment je dois les voir.

Instagram

Elle a partagé une citation de Nicki Minaj sur son histoire Instagram[/caption]

MTV

Amber a récemment fondu en larmes alors qu’elle s’excusait auprès de sa fille[/caption]

Instagram @itsgarytime

Leah vit avec son père Gary et sa femme Kristina[/caption]