Teen Mom Amber Portwood «prête à se battre» ex Andrew Glennon lors d’un procès après l’échec de la médiation dans la bataille pour la garde

TEEN Mom OG Amber Portwood et son ex Andrew Glennon ont été enfermés dans une bataille houleuse pour la garde, et après leur dernière tentative infructueuse de résolution en médiation – le couple se rendra probablement en procès.

L’ancien couple partage un fils de 3 ans, James.

Teen Mom Amber Portwood a été enfermée dans une âpre bataille pour la garde avec son ex Andrew Glennon[/caption]

Andrew a obtenu la garde de leur fils de 3 ans James en 2019 après l’arrestation d’Amber pour violence domestique[/caption]

Les récentes demandes d’Amber pour des visites d’une nuit ont été refusées – l’affaire pourrait maintenant être jugée[/caption]

Une source révélée en exclusivité au Sun : « Le dernière médiation qu’ils ont eue ne s’est pas passé favorablement pour ambre.

«Ils ont essayé de trouver un accord en médiation, mais ils n’ont tout simplement pas réussi à régler quoi que ce soit. Maintenant, cela se dirige probablement vers un procès. »

L’initié a ajouté: « Amber va très bien, c’est difficile car elle n’est même pas autorisée à passer la nuit. »

L’homme de 31 ans Maman ado la star et son ex-petit ami se disputent la garde de leur fils James depuis 2019.

Amber a été arrêtée pour violence domestique en 2019 à la suite d’une altercation avec Andrew[/caption]

MTV

Andrew a obtenu la garde physique principale de James en 2019[/caption]

Andrew, 37 ans, a obtenu la garde physique principale de leur tout-petit après qu’Amber a été arrêté pour violence conjugale contre lui en juillet 2019.

Les ex partagent la garde légale conjointe, ce qui permet au Ados Maman OG en vedette trois visites non supervisées par semaine avec James.

le MTV Star a déposé une requête pour modifier le temps parental, demandant une visite nocturne avec James.

Un juge a statué sur la demande d’Amber en février en ordonnant aux deux de résoudre leurs problèmes parentaux à l’amiable et en médiation dans les 60 jours suivant l’ordonnance.

Une source dit que The Sun Amber est bien placé ces jours-ci[/caption]

Dans les documents judiciaires exclusivement obtenus par The Sun, la médiation qui a eu lieu le 24 mai a été « infructueuse ».

Amber a la possibilité de demander une audience au tribunal dans l’affaire de garde.

Dans la demande d’Amber, elle a affirmé qu’il y avait eu un «changement de circonstances» qui «justifiait» un ajustement de leur accord de garde.

Elle a affirmé que selon les directives de l’Indiana sur le temps parental, le temps parental est augmenté pour inclure les nuits quand l’enfant a 3 ans.

Amber a affirmé qu’il était dans le « meilleur intérêt » de James que « le temps parental actuel soit modifié pour inclure le temps parental pendant la nuit ».

Bien qu’Amber n’ait pas passé plus de temps avec son fils, elle a remporté une victoire dans leur guerre de cour.

Amber avait précédemment affirmé dans des documents judiciaires qu’Andrew était allé à l’encontre de leur accord de garde en refusant de la laisser voir leur fils la semaine de Noël.

La star de la télévision a également affirmé qu’Andrew n’avait pas rempli les documents d’admission nécessaires et payé les honoraires du coordonnateur du temps parental.

Elle a demandé qu’Andrew soit « détenu pour outrage au tribunal », ce qui pourrait entraîner une peine de prison ou une amende, pour ne pas avoir respecté l’ordonnance du tribunal.

Le Sun avait précédemment rapporté qu’un juge de l’Indiana s’était rangé du côté d’Amber, comme Andrew a été reconnu coupable d’outrage au tribunal pour ses dépôts du 6 janvier 2020 et du 23 décembre 2020.

Amber a fait valoir en médiation que plus de temps avec elle est dans le meilleur intérêt de James[/caption]

Il a été condamné à payer une amende de 250 $ pour chacun.

Il a également été condamné à payer 500 $ pour les honoraires de l’avocat d’Amber dans les 30 jours suivant l’ordonnance du tribunal.

ambre a affirmé dans les documents judiciaires qu’Andrew est entré dans Our Family Wizard, qui est une application de coparentalité, qu’il voyagera pour Noël du 22 au 27 décembre.

Selon le dossier du tribunal du 23 décembre 2020, Amber était censée avoir James de midi à 21 heures le jour de Noël et aux mêmes heures la seconde moitié des vacances de Noël.

Les documents alléguaient : «[Andrew] n’a pas respecté l’ordonnance de ce tribunal d’engager les services du coordonnateur du temps parental et [Andrew] tente à nouveau de nier [Amber] vacances parentales pendant les vacances de Noël, en violation de l’ordonnance de cette Cour.

Amber a également perdu la garde de sa fille Leah Shirley, qu’elle partage avec l’ex Gary[/caption]

MTV

Amber a perdu la garde de sa fille suite à une arrestation pour violence domestique contre Gary[/caption]

Elle a affirmé dans des documents judiciaires qu’il lui avait également refusé des vacances parentales le 31 octobre 2019 et le 24 décembre 2019, bien que cette requête ait été rejetée à l’époque.

André s’est battu contre ses prétentions en déposant une série d’allégations en opposition à la demande d’Amber.

Dans un dossier judiciaire, Andrew a fourni un calendrier d’octobre, novembre et décembre 2020.

Au mois d’octobre, selon les calendriers, Amber aurait demandé de reporter la visite de James à trois reprises en cas de « mauvais temps », deux fois parce qu’elle se sentait malade et une fois parce que son chien se sentait malade.

Pour novembre, elle aurait demandé qu’ils reportent les visites deux fois parce qu’elle se sentait malade et une fois à cause du temps. Andrew a reporté deux fois parce que James était malade.





Ambre est aussi maman de fille Léa, 12 ans, avec l’ex-fiancé Gary Shirley.

Lors de la dernière saison de l’émission MTV, Leah a dit à sa mère qu’elle ne voulait pas travailler sur leur relation parce qu’elle a été incohérente dans sa vie.

Amber est également en désaccord avec Gary, car elle l’a accusé, lui et sa femme Kristina, de ne pas avoir poussé Leah à se racheter avec elle.