Teen Mom alun Taylor Halbur partage une photo rare de sa fille Paislee, 7 ans, après que son ex Adam Lind a signé les droits paternels

TEEN Mom alun Taylor Halbur a partagé une photo rare de sa fille de sept ans, Paislee.

Il vient cinq ans après la star de la réalitél’ex-fiancé de Adam Lind, a cédé ses droits paternels.

L’heureux cliché du 4 juillet a vu Taylor, 31 ans, sourire devant la caméra avec Paislee, rejoint par son mari Joe Leonard et sa fille d’une relation précédente.

Taylor a quitté Adam et a épousé Joe, père de trois enfants, en 2017.

Il a ensuite adopté Paislee peu de temps après qu’Adam ait renoncé à ses droits parentaux en 2018.

Taylor a déclaré au Sun en décembre que son ex, « n’a pas tendu la main du tout. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire où il est.

« Je n’ai pas entendu une seule chose à son sujet », a-t-elle déclaré. « C’est un fantôme. Je n’ai aucune idée d’où il est ni de ce qu’il fait.

Taylor a ajouté qu’elle « ne sait vraiment pas » ce qui a poussé Adam à abandonner ses droits parentaux à Paislee, et a déclaré: « C’était notre idée. Je pense que la pension alimentaire pour enfants en faisait partie. Je ne pense pas que c’était à 100 pour cent.

Adam, 31 ans, partage également une fille avec un autre ancien de Teen Mom Chelsea Houska.

Adam est le père d’Aubree, 11 ans, mais n’a pas été présent régulièrement dans son enfance, ne se présentant que lors de visites supervisées occasionnelles.

Chelsea, 29 ans, est maintenant mariée à Cole DeBoer, 33 ans, et ils ont trois enfants ensemble – son fils Watson, quatre ans et ses filles, Layne, deux ans, et Walker, cinq mois.

Des problèmes juridiques et de drogue ont éloigné Adam de l’émission MTV pendant des années, et plus récemment, un mandat d’arrêt a été lancé contre son arrestation pour avoir dû une pension alimentaire pour enfants.

Le mandat délivré le 11 janvier demandait aux autorités « d’arrêter Adam Lind soit de jour soit de nuit » et de le traduire en justice.

De plus, en avril 2017, Adam a été testé positif à la méthamphétamine lors d’un test de dépistage de drogue ordonné par le tribunal dans son affaire de garde à vue avec Taylor, RadarOnline.com rapporté, citant des dossiers judiciaires.

Chelsea et Taylor se sont assurés que les demi-sœurs restent en contact et passent parfois du temps ensemble.

Taylor a précédemment expliqué: «Avec Covid et tout, cela a bouleversé les horaires de tout le monde. Je connais Chelsea et moi, surtout pendant l’hiver et la période scolaire, nos horaires sont tellement chargés. Et puis avec Covid en plus, nous ne sommes pas en mesure de les réunir aussi souvent que nous le souhaiterions à ce stade.

« Finalement, nous reviendrons à cet endroit où nous pourrons réunir les filles au parc ou au cinéma. Une fois que tous les trucs de Covid auront disparu, je pense que ce sera beaucoup plus facile. »

Taylor a ajouté que Paislee « aime tellement Aubree ».