Teen Mom alun Farrah Abraham EST inscrite à l’Université de Harvard pour des cours d’été, confirme l’école Ivy League

TEEN Mom OG alun Farrah Abraham est inscrite à l’Université de Harvard pour des cours d’été, a confirmé l’école Ivy League après que les fans aient spéculé sur les références de la star.

Farrah, 30 ans, a posté sur LinkedIn en mai qu’elle est prépare une maîtrise en arts libéraux du programme d’études supérieures en création littéraire et en littérature de Harvard.

Farrah Abraham est inscrite à l’Université de Harvard[/caption]

L’Ivy League a confirmé que la star de télé-réalité suivait des cours d’été[/caption]

Farrah’s Les informations d’identification de Harvard ont été supprimées de LinkedIn après qu’elle « n’a pas pu prouver » qu’elle fréquente l’Ivy League, car les fans ont également remis en question son admission dans la prestigieuse école.

Un représentant de l’Université Harvard a confirmé en exclusivité au Sun que Farrah est inscrite en tant qu’étudiante à l’Ivy League.

Le représentant a déclaré au Sun: « Nous pouvons confirmer que Farrah est actuellement inscrite aux cours d’été en ligne. »

Ses références à Harvard sont de retour sur le site de réseautage professionnel, car sa mère Debra a déclaré au Sun que sa fille avait fourni des «reçus» pour prouver son inscription.

Les informations d’identification de Farrah ont été retirées de LinkedIn parce qu’elle « ne pouvait pas prouver » son admission[/caption]

Debra avait précédemment déclaré au Sun : « Farrah suit des cours en ligne à Harvard pour poursuivre sa carrière dans le divertissement. Ce n’est pas pour être actrice. Il s’agit de faire de la production, de l’écriture, de la narration, de la réalisation et plus encore.

«Elle a envoyé les reçus à LinkedIn pour montrer qu’elle a payé pour les cours. C’est de retour sur son LinkedIn. Elle est définitivement inscrite.

Debra a ajouté que sa fille n’était « pas sur le campus » et « suivait des cours en ligne ».

Elle a riposté à ceux qui ont interrogé sa fille : « Beaucoup de haters ne savent pas ce que Harvard propose en ligne. Je peux voir où les gens s’embrouillent.

Debra a confirmé que sa fille suivait des cours dans le domaine du divertissement[/caption]

Farrah a arrêté les ennemis qui ont remis en question qu’elle étudiait à l’Ivy League[/caption]

« Harvard propose des cours en ligne et se spécialise dans les cours de divertissement. La plupart des gens pensent à une école de droit ou à une école de commerce. Harvard vous oblige à vous attacher et à vous concentrer !

La maman de Sophia, 12 ans, a fait taire les haineux qui remettaient en question son admission dans la prestigieuse école.

Un fan a demandé sur TikTok : « Pourquoi votre LinkedIn dit-il que vous avez une maîtrise en arts libéraux à l’Université Harvard ? Savez-vous à quel point il est facile de vérifier les faits ? »

La star de télé-réalité a riposté: « Merci d’avoir haï quelqu’un qui obtient sa maîtrise à Harvard, vous êtes tellement drôle.

Farrah prétend qu’elle reçoit sa maîtrise en écriture créative et littérature[/caption]

« Mais tu sais quoi? Les comptes bancaires ne mentent pas et mon bébé non plus.

Les fans ont également trollé Farrah pour « Harvard » mal orthographié.

Son LinkedIn se lit actuellement comme suit : « Maîtrise en cours à l’Université Harvard en écriture créative et littérature attendue en 2023.

Farrah a été licenciée de Teen Mom OG en 2017[/caption]

Elle a ajouté à propos de ses études antérieures: « Farrah Abraham a une fondation d’éducation dynamique et honorable, diplômée avec mention d’un double diplôme associé en arts culinaires et gestion, diplômée en affaires de divertissement avec distinction 2020. »

En janvier 2020, Debra a déclaré au Sun que Farrah fréquentait la Los Angeles Film School.

Debra a félicité sa fille à l’époque pour « avoir énormément grandi » après avoir été licenciée de Ados Maman OG en 2017 en raison de ses passages en webcam classés X et du traitement sévère de l’équipage.

Debra s’extasie : « Je suis tellement fière qu’elle retourne à l’école à LA. Elle va à l’école de divertissement.

Farrah est diplômée de la Los Angeles Film School en septembre[/caption]

«Elle apprend et grandit à pas de géant. C ‘est impressionnant. »

Comme Farrah l’a révélé dans le passé, elle se concentre sur la production de travaux non scénarisés et scénarisés dans les rôles de scénariste, réalisateur, producteur et acteur.

Deb a expliqué: «Cela rassemble l'écriture, le jeu et la réalisation. Elle aime raconter des histoires. Elle veut être professionnelle. J'admire son esprit.





Elle a poursuivi: « Ce que nous aimerions tous les deux, c’est si nous pouvions être de retour à la télévision et être nous-mêmes. »

Elle a obtenu son diplôme en septembre 2020.

Farrah a également récemment révélé qu’elle envisage de briguer un poste au gouvernement, alors que les fans l’ont qualifiée de « délirante ».

Farrah a récemment annoncé qu’elle briguerait un poste au gouvernement[/caption]