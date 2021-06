Teen Mom 2 LIVE – La mère de Jade Cline revient après son départ avec les médicaments postopératoires de sa fille

DES FANS FURIEUX POUR L’ABSENCE DE LA MAMAN DE CLINE POST CHIRURGIE

Les fans étaient furieux contre la mère de Jade pour son geste désagréable.

Une personne a tweeté : « Non pas que nous ayons besoin de plus de preuves que la mère de Jade est le plus grand point de vente, mais c’est la raison #676389 pour laquelle Jade a besoin d’une thérapie. Elle a tellement peur d’être seule qu’elle ne peut pas mettre ses parents ou Shawn au bord du trottoir. peu importe combien de fois ils ont tiré dans sa bouche #teenmom2″

Un autre a dit : « Vous savez qu’elle l’a fait [take the meds], je me sens si mal pour le jade. J’aurais aimé pouvoir partager la maman que j’avais. Elle était la meilleure. Je suis tellement, tellement désolé ma chérie, je pleure toujours pour toi… pas seulement ce soir, ta vie avec une maman comme ça.

Un troisième intervint : « Est-ce que ta mère s’est déjà montrée ? Laisse-moi prédire qu’elle n’avait pas de scénario et qu’elle a dit qu’elle avait perdu celui écrit. »

Un fan en colère a même jailli: « La mère de ‘s est une poubelle sacrée f ** ki ne peut pas croire qu’elle a laissé sa fille comme ça dans la douleur. horrible. Je suis heureux que d’autres personnes se soient mobilisées et aient été là pour elle #TeenMom2«