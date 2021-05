La star de TEEN Mom 16 & Pregnant Madisen Beith serait la vedette de la nouvelle saison de Young & Pregnant.

La mère adolescente apparaîtra dans au moins quelques épisodes de l’émission MTV cet été après Ashley Jones gauche, selon des sources.

Madisen Beith rejoindrait la nouvelle saison de Teen Mom Young & Pregnant[/caption]

Madisen, qui est apparu dans le récent 16 & Enceinte saison en octobre, fera partie de la troisième saison de Young & Pregnant, selon Le tour d’horizon de la réalité d’Ashley.

La star de télé-réalité basée en Arkansas – qui est la mère de Camille, 14 mois – a obtenu les notes les plus élevées de la saison avec son épisode, selon le point de vente.

« Les gens étaient vraiment intéressés par l’histoire de Madisen, en raison de la dynamique qu’elle avait avec son père célibataire », a déclaré un initié.

«Les fans voulaient continuer à en savoir plus sur elle et suivre l’histoire d’elle et de son père.»

Son épisode de 16 & Enceinte en octobre aurait obtenu des notes élevées[/caption]

Les patrons aimeraient le lien de Madisen avec son père célibataire Nick[/caption]

Madisen aurait tourné six semaines avec son petit ami Christian, son père Nick et sa fille Camielle.

On ne sait pas si elle remplacera définitivement Ashley – qui a rejoint la nouvelle saison de Teen Mom 2 après le départ de Chelsea Houska.

«Il n’a pas vraiment été officiellement décidé que Madisen [will get that open spot in the cast] en permanence », a déclaré une source.

« [Ashley] sera dans au moins certains des nouveaux épisodes de cette saison. »

Elle est maman de sa fille de 14 mois, Camille[/caption]

Ashley Jones a quitté Young & Pregnant pour jouer dans Teen Mom 2[/caption]

Le déménagement signalé de Madisen à Young & Pregnant aurait causé des frictions avec ses coéquipiers de 16 ans et enceintes, qui étaient «mécontents» de ne pas avoir été choisis pour l’émission.

« Il y a eu une grosse dispute entre Madisen et quelques filles de sa saison dont elle était auparavant assez proche », a déclaré la source.

Madisen a expliqué au cours de sa saison qu’elle avait été élevée par son père Nick car sa mère était «hors de propos».

Elle est dans l’émission avec son copain Bar et leur fille[/caption]

Ashley a remplacé Chelsea Houska, qui a quitté Teen Mom 2 en novembre





Elle et la maison de Nick ont ​​brûlé il y a plusieurs années et ils vivent depuis avec le meilleur ami de Nick.

Pendant ce temps, Ashley a rejoint Adolescent maman 2 après Chelsea et son mari Cole DeBoer ont pris la décision de quitter Teen Mom en novembre 2020,

Ils ont dit qu’ils voulaient pour «protéger» la «vie privée» de leur fille Aubree.

Le joueur de 11 ans a a passé toute sa vie devant la caméra, et même sa naissance a été documentée sur le réseau.