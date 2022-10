Teegan Davis fête son anniversaire lors de la victoire de Princeton à Bureau Valley – Shaw Local

MANLIUS – Teegan Davis sait comment organiser une fête d’anniversaire

Le quart-arrière senior a lancé trois touchés, a couru pour un et, pour faire bonne mesure, a renvoyé une interception pour un autre score pour mener les Tigers de Princeton à une victoire de 48-0 contre Bureau Valley vendredi au Storm Stadium.

« Une petite victoire d’anniversaire, je suppose. Bon coup d’envoi pour mon 18e anniversaire », a déclaré Davis, qui a fréquenté les écoles de Bureau Valley jusqu’en sixième année. “Il n’y a pas de meilleur endroit que d’être sous les lumières du vendredi soir.”

« Je suis heureux que nous ayons pu venir ici et lui offrir un cadeau d’anniversaire », a déclaré l’entraîneur des Tigers, Ryan Pearson. « Il avait l’habitude d’aller à l’école ici. Je dois revenir et jouer contre des enfants avec lesquels il est probablement allé au collège.

La victoire a conclu le cinquième championnat consécutif de la division Three Rivers Conference East (Mississippi) de Princeton à 6-0 avec les Tigers classés 3A n ° 3 s’améliorant à 8-0 au total.

“Nous en avons un de plus [against 5-3 Monmouth-Roseville]. Je sais qu’ils vont nous jouer assez fort, alors nous allons avoir les mains pleines la semaine prochaine », a déclaré Pearson.

Les Tigers ont fait tout leur score en première mi-temps, marquant trois touchés au premier quart et quatre autres au deuxième quart, laissant leur attaque et leur défense de première ligne le reste de la soirée.

CJ Hickey a lancé le Tiger Express avec une course de touché de 28 verges sur le deuxième jeu de Princeton après une mêlée après une pénalité de Bureau Valley un peu plus de 2 1/2 minutes après le début du match.

Princeton a récupéré un échappé de Bureau Valley au Storm 26 et Davis a rapidement lancé une frappe de touché à Noah LaPorte à peine 23 secondes plus tard pour porter le score à 14-0.

Avec 6:41 à faire, Davis est intervenu devant une passe Storm et a valsé pour un retour de 45 verges pour envoyer les Tigers à une avance de 21-0.

Davis venait juste de s’échauffer.

Il a ouvert le deuxième quart avec une passe de touché de 46 verges à LaPorte sur un quatrième et 25 jeux.

Pearson a déclaré que cela faisait longtemps que son équipe n’avait pas converti un touché sur un long jeu comme celui-ci, et que “les enfants m’ont fait bien paraître”.

Davis, qui a complété 5 des 7 passes pour 149 verges, a trouvé Brady Byers ouvert pour une frappe de 50 verges et s’est connecté une fois de plus avec LaPorte pour un score de 27 verges.

LaPorte a terminé avec quatre réceptions pour 99 verges, dont trois touchés.

“Nous avons planifié des matchs toute la semaine et ceux-ci étaient toujours ouverts, alors nous l’avons saisi”, a déclaré Davis à propos des passes de touché des Tigers.

«Nous avons eu un peu le football dans les airs. Ils nous jouaient mec. Nous savions que nous avions des affrontements à l’extérieur que nous aimions », a déclaré Pearson. “Je pensais que Teegan avait lancé de superbes balles et que nos receveurs avaient fait de sacrés jeux athlétiques.”

Davis a mis la cerise sur son gâteau d’anniversaire avec un TD de 20 verges pour plafonner le score des Tigers à 48-0, avec Carlos Benavidez ajoutant son sixième coup de pied PAT de la nuit.

“Je ne pense pas qu’il y ait plus de Davis, mais je suis content qu’il soit senior”, a déclaré l’entraîneur du BV, Mat Pistole, avec un sourire.

Pistole a déclaré que les Tigres sont aussi bons qu’annoncés.

« Ils sont bien entraînés. Ils sont vraiment rapides et athlétiques, et leurs enfants jouent vraiment fort. Et c’est une très bonne combinaison », a-t-il déclaré.

La défense de Princeton a limité le Storm à trois verges nettes d’attaque en première mi-temps, et à seulement 18 dans la nuit, avec 15 verges sur une passe du quart-arrière Bryce Helms.

«Je pensais que nous avions exécuté les trois phases. Chaque fois que vous pouvez obtenir un chronomètre en cours d’exécution en première mi-temps tout en conservant un jeu blanc avec vos jeunes gars en deuxième mi-temps, c’est génial », a déclaré Pearson.

Davis a déclaré que les Tigers seraient prêts à terminer une saison 9-0 la semaine prochaine à Monmouth.

“La semaine prochaine, allez exécuter comme nous l’avons été”, a-t-il déclaré. “Augie [Christiansen] gère très bien le ballon. La ligne bloque très bien. Suivez le plan de match et exécutez-le.

Noter: Les Tigers ont remis le ballon à Pearson après sa 45e victoire, un record scolaire, lors de sa sixième saison à Princeton.