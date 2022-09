Teegan Davis est prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière de footballeur.

Le quart-arrière senior de Princeton s’est engagé à jouer pour l’Eastern lllinois University.

Sur son compte Twitter lundi matin, Davis a déclaré qu’il “est extrêmement heureux et béni d’être dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd’hui”. Il a remercié sa famille et tout le personnel d’entraîneurs de Tiger, pour “avoir cru en moi et m’avoir aidé à devenir le joueur que je suis aujourd’hui”.

Davis a remercié le personnel de l’EIU de “m’avoir donné l’opportunité d’une vie”.

Son père, Spencer, un ancien Manlius-Tampico/Augustana College, a informé la BCR de son engagement imminent vendredi soir.

Davis a joué un rôle déterminant dans la conduite des Tigers à un départ 3-0, couronné par la victoire 55-20 de vendredi sur son rival Hall, qu’il a précipité pour trois touchés et en a lancé un autre. Il mène la zone en se précipitant avec 431 verges au sol en 29 tentatives (14,9 ypc) tout en lançant pour 278 verges et trois touchés.

Bon sport

Princeton a eu sa deuxième corde dans le match après avoir pris une avance de 55-8 au début de la seconde moitié de la victoire de 55-20 de vendredi sur son rival Hall. Conduisant à nouveau tard dans le match à l’intérieur de la ligne des 10 verges, l’entraîneur de Tiger Ryan Pearson a demandé au quart-arrière remplaçant Will Lott de prendre deux fois un genou pour courir le chronomètre plutôt que d’essayer de marquer à nouveau.

Pearson a dit à son équipe lors du caucus d’après-match que c’était la bonne chose à faire même s’il savait qu’ils voulaient marquer. L’entraîneur de salle Randy Tieman a apprécié la bonne démonstration d’esprit sportif.

“C’était classe. Ryan est un bon gars. Nous nous entendons bien », a déclaré Tieman.

New Storm trouve la zone des buts

Pour la première fois cette saison, quelqu’un qui ne s’appelle pas Mason Goossens a trouvé la zone des buts pour Bureau Valley vendredi soir lorsque le quart-arrière Bryce Helms a marqué sur une course de 8 verges avec 6 1/2 minutes à faire au deuxième quart contre Mendota.

Goossens, qui a ajouté un touché de 3 verges au quatrième quart, avait marqué les cinq premiers touchés du Storm et 32 ​​points de la saison.

Elijah Endress a ajouté un touché de 2 verges au quatrième quart dans la défaite 49-23 du Storm.