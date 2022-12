Teegan Davis de Princeton rouvre le recrutement – ​​Shaw Local

Teegan Davis, acteur bidirectionnel de Princeton, est de retour sur le marché des entraîneurs de football universitaire.

Le quart-arrière / arrière défensif des Tigers s’est désengagé de l’Université Eastern Illinois et a rouvert son recrutement.

Sur son compte Twitter, Davis a annoncé “Je voudrais remercier les entraîneurs de l’Eastern Illinois pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée. Après conversation avec ma famille et mes entraîneurs, il est préférable pour moi de me désengager de l’Est et de rouvrir mon recrutement. Mon recrutement est ouvert à 100%.”

Davis a été un choix unanime de la conférence All-Conference de Three Rivers East à la fois au quart-arrière et au poste d’arrière défensif et a été nommé IHSFCA 3A All-State.

Il a mené les Tigers aux quarts de finale 3A pour la deuxième année consécutive, devenant le leader de tous les temps de Princeton.