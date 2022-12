Teegan Davis de Princeton est lié à l’Iowa – Shaw Local

PRINCETON – Le recrutement ouvert de Teegan Davis n’a pas duré longtemps.

Deux jours après avoir quitté l’Eastern Illinois University, la vedette du Princeton High School a reçu une bourse d’études complète de l’Université de l’Iowa.

Davis et sa famille se sont rendus à Iowa City dimanche et sont repartis avec une offre de bourse de l’entraîneur-chef de l’Iowa, Kirk Ferentz.

“Ça a été des montagnes russes”, a déclaré Davis dimanche soir. « C’est surréaliste. Ça fait du bien d’aller dans un endroit avec beaucoup de tradition et une bonne école.

« Aller dans le stade était plutôt sympa. Évidemment, j’ai pu le voir sans fans. Je ne peux pas imaginer ce que ça va être avec les fans là-bas et sortir sur le terrain avec un maillot.

Davis a déclaré que sa mère, Annette, était particulièrement excitée parce qu’elle a grandi dans l’Iowa, à environ une heure et demie d’Iowa City, et qu’ils ont beaucoup d’amis détenteurs d’abonnements.

Teegan Davis (Mike Vaughn)

Davis a été un choix unanime de Three Rivers East All-Conference à la fois comme quart-arrière et arrière défensif pour Princeton et a été nommé First Time IHSFCA 3A All-State.

Son avenir se situera en tant que demi défensif pour les Hawkeyes, soit en tant que demi de coin ou de sécurité. Il a eu huit interceptions cette saison pour les Tigers, en retournant deux pour des touchés et 193 verges, et n’a pas réussi une seule passe avant les quarts de finale 3A.

“Je dois aller travailler et me frayer un chemin”, a déclaré Davis. “Ils ont un excellent entraîneur en l’entraîneur (Phil) Parker. Probablement l’un des meilleurs entraîneurs défensifs du pays. J’ai vraiment hâte d’être entraîné par lui.

L’entraîneur de Princeton, Ryan Pearson, a déclaré que Davis est exactement le genre de joueur que l’Iowa aime.

“Je pense que l’Iowa convient bien à Teegan”, a-t-il déclaré. «C’est un type de col bleu, de seau à lunch et de casque. Il se présente juste et prêt à travailler dur tous les jours et cherche toujours des moyens de s’améliorer. C’est le genre d’enfants que l’Iowa recherche.

“Ils ont trouvé un joyau de joueur.”

Le quart-arrière du Tiger a totalisé 37 touchés et plus de 2 400 verges d’attaque avec son bras (1 638 verges, 20 touchés) et ses jambes (766/17).

Il a terminé en tant que leader de tous les temps de Princeton.

Vendredi, sur son compte Twitter, Davis a annoncé “Je voudrais remercier les entraîneurs de l’Eastern Illinois pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée. Après conversation avec ma famille et mes entraîneurs, il est préférable pour moi de me désengager de l’Est et de rouvrir mon recrutement. Mon recrutement est ouvert à 100%.”

Il est maintenant fermé.