Teed off après avoir joué! Trump le perd pendant la ronde de golf de Thanksgiving Day

Donald Trump a passé sa matinée de Thanksgiving à perdre son sang-froid sur le terrain de golf, le président sortant filmé jurant alors qu’il sortait sa balle du tee et dans la boisson.

Le commandant en chef a coupé un chiffre frustré alors qu’il se livrait jeudi à une ronde de 18 avant le dîner au Trump National Golf Club de Sterling, en Virginie.

Dans des séquences vidéo obtenues par TMZ, on voit Trump travailler sur sa forme avec une série de balançoires rapides d’entraînement, mais l’échauffement ne semblait pas aider sa cause, le président a entendu grogner “ Oh s ** t ” alors qu’il a pris contact avec le ballon.

Le joueur de 74 ans a frappé sa balle dans le lac devant lui, tombant assez loin du green.

“ Je déteste ce putain de trou ”, entend Trump exploser alors qu’il regarde la balle disparaître sous la surface de l’eau.

Le président Trump a passé une partie de la journée de Thanksgiving à jouer au golf dans ce club de Sterling, en Virginie

Le président a pris quelques swings d’entraînement avant de lancer un coup sur l’un des trous

Trump portait son pull rouge classique brodé du sceau présidentiel. Il portait également son chapeau classique ‘Make America Great Again’

Le président a frappé le coup, mais il n’a pas semblé trop satisfait de la direction prise par le ballon

“ Je déteste ce putain de trou ”, a déclaré Trump à ses partenaires de golf sur son parcours en Virginie jeudi

Les remarques du président ont attiré les rires de ceux qui l’entouraient, mais Trump lui-même semblait visiblement interrompu.

Dans ce qui aurait pu être une tentative de changer ses malheurs, Trump a été photographié sur un autre trou en lançant généreusement sa balle depuis sa voiturette de golf.

Ses frustrations ont ensuite été divulguées sur les médias sociaux, le président passant une grande partie de la fête de Thanksgiving à évoquer sur Twitter son exaspération envers les médias, Alexandria Ocasio-Cortez agenouillant les joueurs de la NFL et le résultat des élections de 2020.

Je viens de voir les tableaux de vote. Il n’y a aucun moyen que Biden ait obtenu 80 000 000 de votes !!! C’était une ÉLECTION 100% RIGGED ”, s’est plaint Trump de son rival démocrate.

Twitter a signalé le tweet, notant: “ Cette allégation de fraude électorale est contestée. ”

Le président a refusé de concéder l’élection alors même que ses poursuites judiciaires contestant les résultats dans les États du champ de bataille ne sont allées nulle part, sa campagne n’a révélé aucune preuve de fraude électorale majeure et les États ont commencé à certifier la victoire de Biden.

Le décompte actuel des votes populaires est de: 80.045.066 (51%) pour Biden et 73.897.658 (47%) pour Trump. De plus, Biden a 306 voix électorales contre 232 pour Trump.

Le concours 2020 a enregistré un nombre record de votes. Biden a été le premier candidat à gagner plus de 80 millions d’euros.

Trump a également fouillé chez Fox News. L’organisation de presse l’a exaspéré en étant le premier le soir des élections à appeler l’Arizona pour Biden.

Le président a retweeté un tweet sur le réseau constatant une baisse des notes et a ajouté son propre commentaire: “ Cela baissera beaucoup plus loin. Week-end de jour encore pire, mort. Ils ne comprennent toujours pas. Des alternatives fantastiques! Le regretté / grand Roger Ailes manque beaucoup, mais j’ai quand même gagné beaucoup de VOIX JURIDIQUES !!!

Ailes, qui a été évincé de Fox News en 2016 pour harcèlement sexuel, a conseillé Trump sur les débats présidentiels cette année-là. Il est décédé en 2017 et certains lui attribuent la montée en puissance de Trump en politique.