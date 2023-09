Ted’s Liquors à Florence ferme ses portes après 87 ans d’activité

OMAHA — Lorsqu’on a demandé à Sam Koliopoulos, 89 ans, s’il organiserait une fête de retraite après la fermeture de son magasin d’alcool plus tôt ce mois-ci, il n’a pas dit un mot.

Un regard méprisant et une vague de rejet en disaient long.

Il s’avère cependant que le propriétaire né en Grèce de Ted’s Liquors a eu une fête de deux semaines avec des centaines de voisins et de clients bien-aimés du magasin, se remémorant ses 87 années d’activité dans le quartier de Florence à Omaha.

Beaucoup d’entre eux s’étaient arrêtés chez Ted au moins une fois par semaine au cours des dernières décennies pour des visites après le travail et le week-end.













« Nous faisons la fête tous les jours avec les clients », a récemment déclaré Maria, l’épouse de Sam, quelques jours avant la fermeture du magasin.

Sam a travaillé chez Ted’s pendant 67 ans, depuis son arrivée de Grèce pour rejoindre son oncle Ted Ganaros dans l’entreprise qui a débuté en 1936 avec un magasin et un restaurant près du pont Mormon et a ensuite déménagé vers le sud jusqu’à sa dernière maison près de la 30e rue et de la rue State. En plus du restaurant, fermé en 1983, Ted a également ajouté un motel à la propriété. C’est maintenant un immeuble d’habitation.

Quand il est arrivé ici, Sam ne parlait pas anglais et avait 30 $ en poche. Il a obtenu la citoyenneté américaine cinq ans après avoir immigré, est finalement devenu propriétaire d’une entreprise et a inscrit ses deux enfants à l’université.

La fille Christina Piperis d’Omaha a déclaré que son père était un homme de peu de mots, « très stoïque et très sérieux ».

Mais il est animé – et catégorique – lorsqu’il parle de son pays d’adoption.

« Ce pays, dit-il, a été bon avec moi. J’apprécie (ça) chaque minute.















Il a répété ce sentiment à plusieurs reprises lors de la visite d’une heure d’un journaliste chez Ted.

Être immigrant n’a pas été facile, a déclaré Piperis. Sam a quitté un pays ébranlé par la Seconde Guerre mondiale et le voyage jusqu’à New York a duré 10 jours. Et, dit-elle, la barrière de la langue était difficile et les Grecs n’étaient pas toujours les bienvenus.

Mais Sam et son oncle ont été chaleureusement acceptés à Omaha, a-t-elle déclaré, et son père lui en est depuis reconnaissant. Grâce au magasin, Sam a rencontré des fonctionnaires, des médecins, des avocats, des policiers, des chauffeurs de camion, des ouvriers du bâtiment, des millionnaires et des personnes d’innombrables autres horizons.

Il a entendu parler de nombreuses personnes qu’il a touchées – des noms familiers et obscurs – après que Piperis a publié la nouvelle de la fermeture de Ted sur les réseaux sociaux. Elle a déclaré que de nombreuses personnes avaient visité le magasin et qu’un plus grand nombre encore avaient rendu hommage à son père sur Facebook.

« C’était incroyable de voir ces familles arriver, des générations de personnes qui étaient allées chez Ted », a-t-elle déclaré. « J’ai tellement de photos de câlins et de larmes. »

Omahan Rex Fuller était parmi les personnes présentes la semaine dernière. Il a dit qu’il était d’abord venu chez Ted sur un coup de tête, qu’il s’était bien entendu avec Sam et Maria et qu’il avait commencé à lui rendre visite tous les jours après le travail et le samedi.

« Il est comme mon grand-père adoptif », a déclaré Fuller, la gorge nouée. « Ça va être dur quand ils seront partis. »

Comme Fuller, Marcus Bryson vit dans le quartier et s’y rend fréquemment. Il a dit qu’il avait grandi à Florence et qu’il était venu pour la première fois au magasin quand il était enfant sur son vélo pour acheter des bonbons.

« Ça vous dérange si je vous fais un câlin avant de partir », a demandé Bryson aux propriétaires, et ils se sont tous embrassés.

Willy Theisen, fondateur de Godfather’s Pizza, est un nouvel ami. Il est venu chez Ted il y a quelques semaines après avoir lu l’histoire inspirante de Sam sur l’immigration sur les réseaux sociaux.

« Êtes-vous Sam, le gars qui est venu dans ce pays avec 30 $ en poche ? il a demandé au propriétaire : « C’est pourquoi je suis venu ici, pour rencontrer ce type. »

Un couple qui avait organisé sa réception de mariage dans l’ancien Ted’s Steakhouse voisin est venu lui présenter ses meilleurs vœux, tout comme de nombreuses personnes qui ont déclaré avoir acheté leur première bière chez Ted’s le jour de leurs 21 ans.

Lors d’une récente réunion de famille au magasin, le président du conseil municipal d’Omaha, Pete Festersen, est venu lire une proclamation « Journée Sam Koliopoulos », et le clan tout entier a terminé la journée au Surfside Club près de Ponca Hills, où les serveurs avaient leur propre Ted’s. histoires.

Piperis a déclaré que son père avait une éthique de travail incroyable. Il était au magasin de 8 heures du matin à 1 heure du matin, sept jours sur sept. Elle a dit qu’il avait également une empathie durable qu’il avait développée en tant qu’immigrant en difficulté.

« Il a aidé de nombreuses personnes tout au long de son parcours. S’ils n’avaient pas d’argent, il ne leur ferait pas payer. Il comprenait les difficultés des gens », a-t-elle déclaré.

Les gens redonnent. Lorsque Sam est revenu au magasin après une opération cardiaque, les clients l’ont aidé à sortir les poubelles et à remplir la glacière.

Sam a dit qu’il est « trop vieux » pour avoir de nombreux projets de retraite. Il aura 90 ans en janvier.

Sa fille a dit qu’il ne voulait pas vraiment arrêter de fumer – « tout le monde redoute le travail et lui adore le travail » – mais il sait qu’il est temps.

Il pourra toujours passer du temps chez l’ancien Ted. La famille loue le bâtiment à un magasin de vapotage, a déclaré Piperis. Les locataires disent que Sam est invité à y passer du temps quand il le souhaite. Elle a également dit qu’il pourrait passer du temps au village grec de Jim et Jennie – le frère de Maria en est le propriétaire.

Et il a une vie riche et enrichissante sur laquelle réfléchir.

« Le rêve américain est vraiment devenu réalité pour lui », a déclaré sa fille.

