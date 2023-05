Teddy est-il mort après le final de la saison 19 ? – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Le jour du mariage de Simone est arrivé, mais elle hésite un peu à propos des noces. Après que Trey ait quitté sa maison, Simone se rend dans la chambre de Lucas et constate qu’il est déjà parti sans elle. Pouvez-vous lui en vouloir ?

Winston se rend à Boston parce qu’il a été nominé pour un prix Catherine Fox. Avant de partir, Teddy révèle qu’il est le nouveau chef du cardio. Winston est fou de joie.

Même si elle se marie dans quelques heures, Simone se rend à l’hôpital. Elle retrouve Lucas et l’interroge sur son départ sans elle. Mais la conversation est plus que cela. « Je ne peux pas nier que nous avons un lien », dit-elle. « Je ne veux pas te faire de mal et je ne veux pas te perdre de ma vie. » Cependant, elle se marie toujours et lui demande de prendre soin de son patient. « Je ferais n’importe quoi pour toi », répond Lucas. Pâmoison.

En route pour le mariage de Simone. Blue rencontre une mère et son fils, qui semblent avoir été empoisonnés aux opioïdes. Le jeune ira bien, mais Owen dit à Blue d’appeler les services de protection de l’enfance sur la mère au cas où. Soudain, la mère s’effondre. Plus tard, Owen dit à Blue que l’écran toxicologique d’Enzo est revenu propre, mais il pense que Blue avait raison à propos de l’empoisonnement, sauf qu’il croit que son fentanyl synthétique.

Winston, Nick, Bailey, Catherine et Richard prennent un vol privé pour Boston pour la cérémonie. Amelia les rejoint également. Winston ressent toujours la piqûre des mots durs d’Amelia et demande à ne pas s’asseoir à côté d’elle. Ils essaient de s’en sortir dans l’avion. Elle maintient ses excuses, mais elle croit qu’il était censé soutenir Maggie, pas rivaliser avec elle.

L’avion heurte de sérieuses turbulences, ce qui ne manquera pas de donner L’anatomie de Grey fan PTSD de la autre Crash d’avion. Tout le monde commence à paniquer. Winston et Amelia se tiennent même la main. Richard attrape un verre, mais Bailey le fait tomber de sa main avant qu’il ne puisse prendre un verre. Une fois l’avion sorti des turbulences, tout va bien.

Le père de Simone se présente alors qu’elle se prépare pour son mariage. La robe de Simone se brise et tout le monde sait que ce n’est pas bon signe. Lorsque la grand-mère de Simone arrive, elle pense que Simone est sa fille.

Link se sent toujours assez amer à propos de la situation de Sam et Jo. Jo le confronte à ce sujet, mais il ne révèle toujours pas ses véritables sentiments pour elle. Pendant ce temps, l’état de Maxine se détériore à l’hôpital. Blue fait de son mieux pour la sauver et l’intube même, même si ce n’est pas ce qu’elle voulait.

À l’improviste, Simone se présente à l’hôpital dans sa robe de mariée. Lucas n’arrive pas à croire qu’elle se tient devant lui. « Je ne me suis pas mariée », dit-elle. Simone et Lucas entrent dans une salle de garde où il n’y a qu’eux deux. Il l’embrasse et la sort de la robe de mariée pour qu’ils puissent faire l’amour. Enfin!

Nick arrive à Boston et se présente à la porte de Meredith. Il est accueilli par un homme du nom de Michael, interprété par Gilles Marini. Nick croit que Meredith a déménagé et se dirige directement vers le bar. Il est bientôt appelé dans le laboratoire de Meredith avec Amelia, Richard et Bailey. Ils trouvent Meredith par terre entourée de papiers. « Nous devons remettre en question tout ce que nous savons sur la maladie d’Alzheimer si nous voulons la guérir », déclare Meredith.

Maggie et Winston se croisent à l’hôtel. Elle lui demande de l’aider avec sa robe. Ces deux-là ne peuvent pas nier leurs sentiments l’un pour l’autre trop longtemps. Ils finissent par faire l’amour avant la cérémonie. Malgré leur rendez-vous à l’hôtel, Winston veut toujours divorcer.

Trey est admis à l’hôpital après que Simone a quitté le mariage. Il parvient à donner un bon coup de poing à Lucas quand il en a l’occasion. Simone jure à Trey qu’elle ne l’a pas quitté à cause de Lucas. C’est une personne différente depuis qu’elle est revenue à Seattle.

Maxine se réveille et se retrouve sous ventilateur. Blue dit qu’il a juste besoin de 24 heures pour s’assurer qu’elle peut respirer par elle-même avant de la retirer de l’évent. Blue pense qu’il a eu raison de se battre pour la vie de Maxine. Lucas va voir Sam pendant que Mika est en train de faire autre chose. Soudain, Sam commence à coder. Son aorte a sectionné. Il doit se rendre immédiatement au bloc opératoire.

Pendant ce temps, Jo trouve Link dehors en train de regarder la pluie. Elle demande ce qui se passe vraiment avec lui avant de dire qu’elle pense qu’il est temps pour lui de déménager parce que « c’est déroutant pour les enfants ». Link lui dit qu’elle a changé toute sa vie pour tourner autour d’elle et de Luna.

Ben se présente à la cérémonie de remise des prix et surprend Bailey. Meredith présente le prix Catherine Fox et dit qu’il va à un médecin impliqué dans un projet non chirurgical qui n’a même pas été nominé. Bailey a remporté le prix pour sa contribution à la santé des femmes. Elle est complètement sous le choc !

Amelia rattrape Richard après la cérémonie et dit qu’elle a examiné les recherches de Meredith. Elle se rend à une réunion parce qu’elle sait que Meredith est sur le point de couler tout l’héritage de son frère. Elle demande à Richard s’il veut la rejoindre. Il admet que l’alcool est la seule chose à laquelle il peut penser après les turbulences de l’avion. Il dit à Amelia qu’il reste pour attendre Catherine, mais il a en fait commandé un verre.

Meredith dépose une lettre pour Nick sous la porte de son hôtel. Il sort et lit la lettre. Elle avoue qu’il lui manque. Il pose des questions sur Michae. Il s’avère que Michael est le tuteur de Zola. Il est aussi gay. Nick dit à Meredith que la situation de l’avion lui a fait réaliser à quel point il veut vivre « avec de l’amour, du désordre, de la douleur et vous ».

Teddy, Mika et Lucas sont sur le point de se faire opérer d’urgence avec Sam lorsque Teddy s’effondre sur le sol de la salle d’opération. Elle s’était plainte d’un mal de dents plus tôt. Mika tente de réveiller Teddy, mais elle n’obtient aucune réponse. Bientôt, Mika perd le pouls de Teddy. Sam est toujours sur la table d’opération. Lucas entre en action pour tenter de sauver Sam. Simone intervient pour aider Lucas. Owen se précipite aux côtés de Teddy après avoir appris ce qui s’est passé.

Quand il arrive enfin au bloc opératoire, il semble que Sam soit mort. Il y a du sang partout sur le sol. Teddy est en V-fib. Il intervient et tente de la ranimer.

Alors que la vie de Teddy reste en danger, Link et Jo disent enfin clairement leurs sentiments. Link nous bénit avec une déclaration d’amour épique. « Je suis amoureux de toi, Jo », dit-il. Link admet qu’il est amoureux d’elle depuis qu’elle est en première année.

« Je t’aime et je t’aimerai pour toujours », promet-il. Jo répond : « Espèce de mannequin incroyable. Je t’aime aussi. » Ils partagent un baiser incroyable sous la pluie. Fans de Link et Jo, nous avons gagné !

