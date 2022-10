Teddi quitte et rompt avec Andrew – Hollywood Life

Voir la galerie





Après un premier rendez-vous réussi, Teddi Wright accepté d’Andrew Spencer rose lors de la première cérémonie des roses lors de l’épisode du 4 octobre de Baccalauréat au paradis. Ils étaient largement considérés comme l’un des couples les plus forts, mais au fur et à mesure que la deuxième semaine avançait, Teddi s’est retrouvée à se demander à quel point leur lien était fort. Alors, Rodney Mathews est arrivé, qui intéressait Teddi. Elle a été laissée en larmes alors qu’elle se demandait quoi faire.

“Je suis ravie de voir Rodney et cela me rend confuse quant à ce que cela signifie pour ce que je ressens pour Andrew”, a-t-elle admis. “Rodney arrive à un moment intéressant pour moi parce que j’ai l’impression qu’il manque peut-être quelque chose avec Andrew. Donc, oui, je pense que j’ai eu du mal ces derniers jours. Je me sens tellement mal parce que je pense qu’il est tellement incroyable.

L’arrivée de Rodney a fait réaliser à Teddi qu’elle n’était pas aussi affectueuse avec Andrew qu’elle le serait normalement dans une relation. Elle prit Andrew à part pour lui faire savoir comment elle se sentait. “J’ai du mal à comprendre pourquoi je ne suis pas aussi affectueuse”, a-t-elle expliqué. «Je veux donner ça dans une relation et vous le méritez dans une relation. Je ne sais pas pourquoi je ne fais pas ça. Je pense que tu es tellement incroyable et chaque qualité que tu as est ce que je veux chez un partenaire. Je suis attiré par toi et j’aime t’embrasser… mais je veux être sur toi. Je sais que tu veux ça. Mais j’ai eu du mal à le faire et je ne sais pas si c’est l’environnement ou quelque chose qui manque. J’ai juste l’impression que ce n’est pas juste pour toi.

Teddi et Andrew ont tous deux admis qu’ils n’étaient venus au paradis que pour se rencontrer, c’est pourquoi c’était si difficile pour elle. Cela l’a également amenée à se demander si le paradis était ou non le bon endroit pour elle en général. “Une partie de moi pense, comme, si ça ne pouvait pas marcher entre nous, je ne sais pas si ça va venir pour moi.”

Andrew était contrarié, mais il était aussi compréhensif. “J’ai l’impression que tu vas me rendre meilleur et j’ai l’impression que tu es juste la bonne personne que je recherche”, a-t-il partagé. “J’ai toujours un petit battement de coeur quand je te vois. Mais en même temps, je ne veux pas forcer. Il a également ajouté: «Nous avons tenté notre chance. Je ne suis pas en colère contre ça. Je ne reprendrais pas le temps que nous avions.

Ils se séparèrent et Teddi pleurait en s’éloignant de la conversation. Jill Chin se précipita pour la réconforter et Teddi lui expliqua ce qui se passait. “J’ai l’impression qu’il manque quelque chose mais je ne sais pas ce que c’est”, a-t-elle déclaré. «Andrew est tellement incroyable. Il est le Paradis pour moi. Je n’allais pas venir mais je voulais le rencontrer et pour une raison quelconque, ça ne marche pas ensemble. Il y avait tellement d’impatience de se rencontrer. Il y avait beaucoup de construction. Si ça ne peut pas marcher avec lui, je n’ai pas l’impression que ça pourra marcher [at all].”

Dans un confessionnal, Teddi a déclaré qu’elle était prête à partir. “Je ne pense pas que ça va arriver ici maintenant,” cria-t-elle. “Je veux rentrer chez moi et passer à autre chose et trouver cette personne [for me]. Je me sens si mal. Je veux juste y aller maintenant. Teddi est parti sans dire au revoir à personne, ce qui était très déroutant pour le casting, en particulier ses amis proches, comme Russel serein. Cependant, elle était certaine que son voyage au paradis était terminé et elle voulait simplement passer à autre chose sans en faire une grosse production. Maintenant, nous devrons voir comment Andrew s’en sort sans elle.