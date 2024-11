Teddi Mellencamp annonce son divorce d’avec son mari Edwin Arroyave après 13 ans de mariage

« Ma priorité est mes enfants et je dois veiller à ce que tout le monde prenne soin de leur vie privée et de leur bien-être tout au long de ce nouveau chapitre », a déclaré l’ancienne de Real Housewives of Beverly Hills.

Teddi Mellencamp et son mari Edwin Arroyave ont décidé de démissionner après plus de 10 ans de mariage.

Samedi, le Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills ancienne a partagé une déclaration sur Instagram, dans laquelle elle a révélé qu’elle avait demandé le divorce d’Arroyave.



Instagram Teddi Mellencamp montre des cicatrices chirurgicales sur des photos graphiques avant la 16e procédure de mélanome

Voir l’histoire

« Après beaucoup de soin et de réflexion, j’ai pris la décision difficile de demander le divorce », a déclaré Teddi. « Ma priorité est mes enfants et je dois veiller à ce que tout le monde prenne soin de leur vie privée et de leur bien-être tout au long de ce nouveau chapitre. »

« Faire une déclaration publique n’est pas quelque chose que je voulais faire, mais dans le but de protéger ma famille des spéculations et des rumeurs injustifiées, j’ai senti qu’être ouverte, honnête et vulnérable était la meilleure voie à suivre », a-t-elle ajouté.

Teddi, 43 ans, n’a partagé aucun détail sur ce qui a conduit à la scission. Arroyave, 47 ans, n’a pas encore commenté la nouvelle.

Teddi et Arroyave se sont mariés en 2011. L’ancien couple a accueilli trois enfants ensemble : Slate, 12 ans, Cruz, 10 ans et Dove, 4 ans. Teddi est également la belle-mère de la fille d’Arroyave, Isabella, 15 ans, issue d’un précédent mariage.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Le couple a célébré son 13e anniversaire de mariage en juillet, avec Teddi partageant une publication sur Instagram à l’époque.

« Il y a 13 ans, je t’ai dit ‘oui’, @tedwinator », a-t-elle légendé son message, qui présentait une photo de leur mariage aux côtés d’une photo récente. « 15 ans ensemble et 13 ans de mariage. Je suis fier de nous. Qui aurait pensé qu’entre toi simulant un jeu de clavier et moi simulant un chanteur sur une démo de musique country, nous formerions un duo parfait. »

« De Paris à la Riviera Maya, ça a été des années de découvertes, de rires, de larmes, de croissance et de camaraderie », a-t-elle poursuivi. « Bien qu’il ne soit pas parfait, nous avons travaillé pour faire de notre mariage ce qu’il est aujourd’hui. Et je ne le voudrais pas autrement. »

« Je t’aime, papa. Je suis ravi de célébrer avec toi aujourd’hui et la belle famille que nous avons créée », a conclu Teddi.