Teddi Mellencamp, ancien élève de « RHOBH », demande le divorce de son mari Edwin Arroyave après 13 ans de mariage

Teddi Mellencamp a demandé le divorce de son mari, Edwin Arroyave, après 13 ans de mariage. L’ancienne de « Real Housewives of Beverly Hills » a annoncé la nouvelle dans une publication Instagram Samedi.

« Après beaucoup de soin et de réflexion, j’ai pris la décision difficile de demander le divorce. Ma priorité est mes enfants et je veille à ce que tout le monde prenne soin de leur vie privée et de leur bien-être tout au long de ce nouveau chapitre », commence la déclaration de Mellencamp.

« Faire une déclaration publique n’est pas quelque chose que je voulais faire, mais dans le but de protéger ma famille des spéculations et des rumeurs injustifiées, j’ai senti qu’être ouvert, honnête et vulnérable était la meilleure voie à suivre. »

On ne sait toujours pas pourquoi Bravolebrity a demandé le divorce.

Les représentants de Mellencamp n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six.

Mellencamp et Arroyave se sont mariés en 2011, des années après leur première rencontre lors d’une soirée dans une discothèque hollywoodienne. Ils ont accueilli trois enfants ensemble : leur fils Cruz et leurs filles Slate et Dove. Ils partagent également leur fille Isabella, l’enfant d’Arroyave issue d’un précédent mariage.

«J’ai pensé après cette nuit que ce n’était qu’une de ces… une histoire que l’on raconte à ses copines. Peut-être que je passerai du temps avec lui une fois de plus », a déclaré Mellencamp. Le style de vie Yahoo en 2019 de sa première rencontre avec Arroyave.

Après avoir commencé à se voir avec désinvolture pendant un certain temps, les choses sont devenues sérieuses lorsque le PDG de Skyline Security l’a présentée à sa fille.

« Pour nous, cela a pris du temps », a déclaré Mellencamp. «Nous sommes sortis ensemble pendant longtemps. Une fois que j’ai rencontré la fille d’Edwin, notre relation a semblé beaucoup plus réelle.

L’ancien couple a célébré son dixième anniversaire en décembre 2018. Mellencamp a marqué l’occasion spéciale avec un publication Instagram sincère montrant leur croissance en tant que couple tout au long de leur décennie de vie commune.

«Il y a 10 ans aujourd’hui, j’ai rencontré ce garçon @tedwinator. J’ai supposé qu’après une folle nuit après une réunion en boîte de nuit, nous ne nous reverrions plus jamais. C’est nous à l’époque et au cours des 10 dernières années… Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde, avons parcouru le monde, construit d’énormes entreprises, créé une belle famille et une vie dont je suis plus que fière », écrivait-elle à l’époque.

« Nous avons également appris ce que signifie se battre les uns pour les autres. La vie n’est pas parfaite. Le mariage n’est pas parfait, mais savoir que vous avez trouvé la personne pour laquelle vous êtes prêt à vous battre pour le reste de votre vie lorsque des choses difficiles surviennent me remplit le cœur. Merci d’être ma personne @tedwinator, je t’aime. Nous l’avons fait bébé. Il reste 10 ans et toute une vie.