Ted White, cascadeur de Jason Voorhees dans les films d’horreur “Vendredi 13”, est mort à 96 ans

Ted White, qui est devenu populaire dans la franchise mondiale de films d’horreur pour avoir incarné Jason Voorhees dans le film de 1984 “Vendredi 13 : le chapitre final”, est décédé le vendredi 14 octobre. Il avait 96 ans.

White, qui est né Alex Bayouth au Texas, est décédé à son domicile du sud de la Californie à 8h30, a déclaré son fils Ted en exclusivité à Fox News Digital.

“C’était un dur à cuire. Honnête et qui disait la vérité, que cela vous plaise ou non”, a déclaré Ted. “Le dernier des gars du sang et des tripes.”

La carrière de White à Hollywood ne s’est pas limitée à son personnage de Jason. Il a commencé à travailler dans l’industrie à la fin des années 40 en tant que cascadeur de John Wayne, et a également travaillé avec Fess Parker, Clark Gable et Richard Boone, pour n’en nommer que quelques-uns.

“Il aimait le monde de l’image et les cascadeurs, et il y avait beaucoup d’acteurs et d’actrices que je connaissais qui étaient phénoménaux”, a déclaré Ted. “Donc, il a apprécié, vous savez, le temps qu’il y a passé, et il a apprécié l’entreprise.”

Jeri Bayouth, l’épouse de White, a déclaré en exclusivité à Fox News Digital : “Il était plus grand que nature et il était dur comme une botte. Un cœur tendre et un cœur très généreux. Il a pris beaucoup de risques et beaucoup d’aventures.”

White a servi six ans dans le corps des marines avant de démissionner de ses commissions de sous-lieutenant. Il est allé à l’Université de l’Oklahoma avant de se marier et de se diriger vers l’Ouest pour avoir une chance de passer sur grand écran.

Son fils a expliqué que White travaillait avec de grandes stars telles que “Rock Hudson et Fess Parker”, mais traitait toujours chaque personne comme une autre et était prêt à travailler sur n’importe quel travail.

“Il était de bons amis avec Ronald Reagan”, a déclaré Ted en se rappelant comment son père se faisait couper les cheveux avec l’ancien président sur le terrain de la Paramount à l’époque. “Nous avons eu des gens assez célèbres pour dîner, mais il s’en fichait de tout ça.”

Ted se souvient : “J’avais l’habitude d’aller sur le plateau de Daniel Boone avec lui, il faisait une émission télévisée. Un jour, il a heurté un coin du pad en faisant une chute haute, et la prochaine chose que vous savez, ils l’ont emmené dans une ambulance, et il me faisait signe en partant.”

La résurgence du film de White est venue avec la franchise “Friday”, pour laquelle il a choisi de ne pas être crédité au moment de sa sortie initiale. Il a également été invité à reprendre le rôle, mais a refusé le rôle.

White a participé à quelques séries documentaires sur la franchise d’horreur, mais s’est fait connaître sur le circuit des conventions où il a pu vraiment se connecter avec les fans.

“Il n’arrêtait pas de recevoir des questions et les gens voulaient le rencontrer”, a déclaré Ted. “Ensuite, il faisait tous ces événements où vous alliez faire des dédicaces, et littéralement des milliers de personnes étaient là. J’étais à quelques événements avec lui, et il l’a adopté.”

Jeri a convenu que regarder son mari raconter des histoires du passé et parler de showbusiness avec sa communauté était toujours quelque chose de spécial. “Nous avons développé de bonnes amitiés et relations avec beaucoup, beaucoup de fans.”