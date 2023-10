Ted Walsh : Grand National change la prochaine étape vers l’abolition des courses d’obstacles | Nouvelles des courses

L’entraîneur Ted Walsh, lauréat du Grand National, affirme que les changements apportés aujourd’hui à la course phare d’Aintree ne sont que la prochaine étape vers l’abolition des courses d’obstacles.

Le concours le plus célèbre des courses sera réduit de 40 à 34 à partir de l’année prochaine dans le cadre de l’accent mis sur le bien-être des chevaux.

D’autres changements de sécurité incluent le rapprochement du premier obstacle de 60 mètres du départ et la mise en œuvre d’un départ arrêté, tandis que les modifications apportées à l’alignement du rail de roulement à l’intérieur du parcours faciliteront la capture précoce des chevaux en liberté et réduiront la clôture 11 de deux. pouces.

Le coureur du Grand National, Hill Sixteen, est décédé des suites d’une blessure lors de la course de cette année, ce qui a suscité les critiques des militants des droits des animaux Animal Aid. La course a également été prise pour cible par des manifestants du groupe Animal Rising, dont certains sont entrés sur la piste et ont provoqué un retard. l’heure de début.

Le Jockey Club, qui gère l’hippodrome d’Aintree, a annoncé une série de changements, soutenus par la British Horseracing Authority (BHA), dans le cadre de « l’évolution continue » de la course.

Mais l’entraîneur irlandais Walsh, vainqueur de la course en 2001 avec Papillon, a critiqué cette décision, la décrivant comme un pas de plus vers l’abolition des courses d’obstacles au Royaume-Uni.

« C’est seulement une continuation de ce qui s’est passé en Angleterre ces 20 dernières années », a déclaré Walsh. Courses de sports aériens.

« Les groupes de protection des animaux prennent de plus en plus d’ampleur et le Jockey Club cède peu à peu et est en retrait.

« Ils doivent apaiser ces gens pour permettre à une course comme le Grand National de continuer, mais c’est comme ça et c’est une autre étape vers l’abolition des courses d’obstacles telles que nous les connaissons.

« J’ai participé une fois au Grand National et je ne suis pas allé aussi loin. Quand j’étais jeune, c’était un exploit de participer au National et encore plus grand de participer au National.

« Si votre cheval s’adapte d’une manière ou d’une autre au saut d’obstacles maintenant, vous vous en sortirez. Avant, c’était un peu spécial, mais maintenant je ne pense plus que ce soit le cas.

Les courses doivent changer avec eux, sinon elles disparaîtront complètement.

« Les courses de chevaux sont un sport dangereux pour les jockeys et les participants et c’était passionnant et cela fait partie de l’attraction.

« Partout dans le monde, le National est une course célèbre et d’autres juridictions ont essayé de la copier, tout le monde avait un National.

« Mais ils ont tous essayé de prendre le nom de la grande course qu’il s’agissait, mais ce n’est plus une course aussi insaisissable.

« Comme beaucoup de choses dans le monde, les choses ont changé et les courses doivent changer avec elles, sinon elles disparaîtront complètement. »

Sulekha Varma, responsable des courses du Jockey Club du Nord-Ouest et directeur de course à Aintree, a dirigé le processus d’examen et a déclaré : « Le bien-être de nos chevaux de course et de nos jockeys est notre priorité numéro un à Aintree et nous avons investi de manière significative dans le bien-être des équidés au cours des dernières années. de nombreuses années.

« Nous examinons continuellement le Grand National et, suite à un processus d’examen approfondi et fondé sur des preuves cette année, nous annonçons plusieurs changements dans le cadre de son évolution continue. »

Abordant la réduction de la taille du peloton, Varma a ajouté : « Nous savons, grâce aux documents de recherche et aux analyses internes des courses d’obstacles, qu’il existe une corrélation directe entre le nombre de coureurs et le risque de chute, de renversement ou d’être renversé.

« Cependant, nous devons également considérer qu’une réduction trop importante du peloton pourrait créer une course plus rapide et avoir un impact négatif en termes de sécurité. »