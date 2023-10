Ted Schwinden, gouverneur du Montana pour deux mandats, décède à 98 ans

BILLINGS, Mont. (AP) — Ted Schwinden, un producteur de blé et vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a attiré l’attention nationale pour avoir gardé son numéro de téléphone personnel répertorié pendant deux mandats en tant que gouverneur du Montana, est décédé. Il avait 98 ans.

Schwinden est décédé samedi à Phoenix au domicile de sa fille, a déclaré lundi son fils Dore Schwinden. La cause du décès était « la vieillesse », a déclaré son fils : « Il s’est endormi dans l’après-midi et ne s’est pas réveillé. »

Ted Schwinden était un démocrate qui a été le 19e gouverneur du Montana de 1981 à 1989.

Lui et son épouse Jean ont ouvert pour la première fois le manoir du gouverneur au public et ont souvent accueilli les visites publiques en personne.

Le gouverneur attirait périodiquement l’attention nationale parce qu’il répondait à son propre numéro de téléphone. Les émissions de radio dans tout le pays l’appelaient chez lui pour des interviews impromptues.

« Lorsque Ted était au téléphone, il était impossible de savoir s’il parlait au gouverneur de l’Oregon ou à un gardien du Capitole. Chaque appelant méritait son respect et toute son attention », ont écrit ses enfants dans la nécrologie de Schwinden.

L’ancien sénateur américain du Montana, Max Baucus, qui a servi pendant que Schwinden était gouverneur, a déclaré qu’il était le leader « par excellence » du Montana qui croyait en un gouvernement ouvert et un service public.

« Pas d’air, pas prétentieux, juste très travailleur, ouvert et honnête », a déclaré Baucus. « Il croyait aux habitants du Montana. »

Schwinden est né le 31 août 1925 dans la ferme familiale à Wolf Point, dans la réserve indienne de Fort Peck. Après avoir obtenu son diplôme de major de lycée, il s’est enrôlé dans l’armée américaine et a servi en Europe et dans le Pacifique.

De retour chez lui, il épousa Jean Christianson, dont la famille possédait une ferme à environ 8 kilomètres de la sienne. Le couple se connaissait presque toute sa vie.

Schwinden est allé à l’Université du Montana avec le GI Bill et a obtenu un baccalauréat et une maîtrise. Au début des années 1950, le couple est retourné dans la région de Wolf Point pour aider dans les fermes familiales après que le père de Schwinden soit tombé malade.

Il a siégé au conseil scolaire local puis à la législature de l’État, notamment en tant que whip de la minorité à la Chambre en 1961, avant de devenir président de la Montana Grain Growers Association.

Il a été nommé commissaire aux terres de l’État, puis élu lieutenant-gouverneur sous le gouverneur Thomas Judge en 1976. Quatre ans plus tard, affirmant que Judge était « à bout de souffle », Schwinden a réussi à défier Judge lors de la primaire démocrate de 1980 avant de remporter les élections générales. .

Baucus se souvient avoir été avec Schwinden au dîner démocrate à Great Falls où Schwinden a annoncé qu’il affrontait son patron.

«Mec, il avait beaucoup de courage et de courage. J’étais assis juste à côté de lui et ses mains tremblaient comme une feuille », a déclaré Baucus. « Il savait ce qu’il voulait faire et il s’y est lancé. »

Schwinden a remporté un deuxième mandat avec une majorité écrasante, avec 70 % des voix, puis a choisi de ne pas se représenter en 1988, affirmant qu’il voulait se concentrer davantage sur sa ferme et sa famille et après s’être engagé auparavant à ne remplir que deux mandats. Il est resté à Helena mais a continué à retourner à la ferme familiale à Wolf Point pour aider pendant la période des récoltes jusqu’en 1998, a déclaré son fils.

Ces dernières années, Schwinden a fait du bénévolat dans des soins palliatifs en Arizona, où il vivait une grande partie de l’année, a déclaré son fils.

Schwinden laisse dans le deuil trois enfants, six petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants. Jean Schwinden est décédé en 2007.

Aucun service funéraire public n’est prévu. Une réunion familiale privée aura lieu ultérieurement, a indiqué Dore Schwinden.

Matthew Brown, Associated Press