Ted Sarandos, le patron de Netflix, déclare qu’il n’y a pas beaucoup de contenu sur le streamer

Le patron de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré que malgré les plaintes selon lesquelles les services de streaming occasionnels sont surchargés d’options, ils ne peuvent pas proposer trop de contenu. « Les gens me demandent souvent si nous avons besoin d’autant de films et d’émissions de télévision sur Netflix », a-t-il déclaré. « Je réponds toujours par un oui catégorique. Les gens ont des goûts tellement différents et éclectiques qu’on ne peut pas se permettre de programmer pour une seule sensibilité. Il faut tout aimer : les drames prestigieux, les films indépendants, les faits divers, les comédies romantiques, les stand-up, les documentaires et la téléréalité. »

Le patron du streaming a fait ces remarques lors de la conférence de la Royal Television Society à Londres mardi matin, où il a prononcé un discours d’ouverture avant d’être interviewé par la journaliste Kirsty Wark.

Parmi les leçons qu’il a partagées avec le public, composé principalement de professionnels de l’industrie télévisuelle, figuraient la nécessité d’innover et de toujours placer le public en premier.

« Ne pensez pas à cela comme des critiques, ni comme des dirigeants de médias, pensez-y du point de vue d’un fan », a-t-il conseillé, une leçon qu’il a lui-même apprise lors de son premier emploi en tant que vendeur dans un magasin de location de vidéos.

« J’ai adoré proposer à nos clients des nouveautés et des produits inattendus. Cette expérience m’a appris à penser en fonction du public. C’est ainsi que nous devons aborder la programmation aujourd’hui. »

Sarandos, qui était responsable du contenu de la société de location de DVD devenue géant du streaming depuis 2000, a été nommé co-PDG en 2020. Son co-PDG est Greg Peters.

Netflix a considérablement étendu sa présence au Royaume-Uni, à la fois en termes de commandes locales telles que « Baby Reindeer », qui a remporté trois Emmy Awards pour le streamer dimanche soir, le projet de Guy Ritchie « The Gentlemen » et le prochain film avec Keira Knightley « Black Doves » ainsi que la production de séries commandées aux États-Unis telles que « Bridgerton » et « The Crown ». « The Crown » a remporté un Emmy dimanche, après avoir raflé tous les prix les années précédentes, l’actrice Elizabeth Debicki ayant remporté une statuette pour son interprétation de la princesse Diana dans le drame épique.

Parmi les autres intervenants de la conférence RTS de cette année, organisée par Netflix cette année, figurent le footballeur devenu star de la télévision David Beckham, le patron assiégé de la BBC Tim Davie et la secrétaire à la Culture Lisa Nandy.