Le rockeur conservateur Ted Nugent est apparu dans l’émission de radio «America This Week» et a fait des vagues en ciblant le mouvement Black Lives Matter, laissant échapper des commentaires qui lui valent des accusations de racisme.

Interrogé dimanche par l’animateur Eric Bolling sur des athlètes comme Colin Kaepernick agenouillés pour l’hymne national et le drapeau américain «manqué de respect» lors des manifestations à travers le pays, Nugent a clairement exprimé ses sentiments à propos du BLM.

«J’identifie ces gens comme étant vraiment sans âme, vraiment stupides. Ils ne savent même pas ce qu’ils font » Nugent a dit de ceux qui sont derrière le mouvement BLM, ciblant ensuite le slogan «Les mains en l’air, ne tirez pas» un chant commun des manifestants du BLM en référence à la fusillade de Michael Brown en 2014 à Ferguson, Missouri.

«Ils affirment que les mains de quelqu’un étaient levées, et ils ont été abattus. C’est un mensonge. Je connais la situation. J’ai étudié ces situations, et personne n’a levé les mains et personne n’a été abattu. Donc, toute la prémisse de cette soi-disant protestation est basée sur un mensonge ». Dit Nugent.

Les informations selon lesquelles Brown avait été abattu de sang-froid par la police avec les mains levées en signe de reddition, sur la base de récits non corroborés d’événements, se sont avérées fausses dans les enquêtes qui ont suivi.

«Et ils ne peuvent pas être aussi stupides. Ils savent que c’est un mensonge. Ce ne sont que des menteurs. Donc, quand vous voyez quelqu’un qui ne respecte pas notre drapeau, euh, il ne mérite aucun respect lui-même, et il devrait avoir honte. Dit Nugent.

Eric Clapton vient d’appeler pour se plaindre que Ted donne une mauvaise réputation aux guitaristes racistes médiocres. – J Neo Marvin (@JNeoMarvin) 27 décembre 2020

Nugent, un fervent partisan du président Donald Trump et un défenseur du deuxième amendement, a été critiqué pour ses commentaires francs sur le mouvement BLM – qui a vu les manifestations à travers le pays devenir de plus en plus courantes cette année, certaines se tournant vers la violence – a été accusé par des militants libéraux sur les réseaux sociaux du racisme, bien qu’il n’ait jamais fait référence aux noirs dans ses commentaires sur BLM.

Ted Nugent comme les autres soi-disant célébrités de MAGA sont hors de propos … une fois le 🍊🤡 parti, espérons qu’ils retournent tous dans les trous d’où ils sont sortis il y a 4 ans! – Laura Simon (@Lauurrr) 27 décembre 2020

