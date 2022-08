Ted Lasso travaille toujours sa magie pour la couverture de la Premier League par NBC

Que vous aimiez la série télévisée Ted Lasso sur Apple TV + ou non, il est difficile d’ignorer l’impact qu’il a eu sur l’Amérique traditionnelle. Avec sept Emmy Awards à son actif, il est facile d’oublier que l’émission a commencé sa vie en 2013 sous la forme d’une série de publicités télévisées pour promouvoir la couverture de la Premier League par NBC.

“Lorsque nous avons obtenu les droits de la Premier League en 2013, je pense que nous connaissons tous la perception générale du fan de football américain”, a expliqué Pierre Moossa, producteur coordinateur de NBC pour sa couverture de la Premier League. « Ce n’était pas une perception exacte, mais c’était la perception.

« Et la genèse de Ted Lasso était de s’amuser un peu, de se moquer un peu de nous-mêmes et presque en même temps de faire connaître la Premier League. Le monsieur qui l’a créé a pris cela et a couru avec, et c’est devenu quelque chose qui a finalement donné le ton à notre couverture de tant de façons différentes.

Ce que la série télévisée Ted Lasso est devenue a été un succès de bien-être au plus profond du verrouillage de COVID-19. Le spectacle a approfondi le personnage de Lasso, élargissant ce qui le rendait si attachant. Il n’était pas seulement l’entraîneur américain loufoque qui ne connaissait rien au football.

Le point de vue de Rebecca Lowe sur Ted Lasso

Lorsque World Soccer Talk a interrogé cette semaine la présentatrice de NBC Sports, Rebecca Lowe, sur l’effet Ted Lasso, sa réponse a été révélatrice.

“C’est tellement intéressant pour moi parce que j’ai un groupe de mères d’école, si vous voulez, qui ne s’intéressent pas au football à part leur enfant qui y joue, mais elles regardent toutes Ted Lasso“, a expliqué Lowe. «Alors tout à coup, ils savent ce que je fais dans la vie. Ils disent, ‘oh, mon Dieu, c’est le jeu que vous allez faire.’

“Pour être honnête, si quelque chose peut nous aider à faire connaître le beau jeu et à diffuser notre couverture, nous le prendrons. Nous travaillons dur pour le faire nous-mêmes, mais Ted Lasso, non seulement nous sommes si fiers que ce soit quelque chose que nous avons commencé il y a toutes ces années, comme l’a dit Pierre, et puis à quelques reprises, tout est devenu viral, ce qui a finalement conduit à une émission de télévision. Nous sommes si fiers d’avoir été liés à cela.

Future promotion croisée entre Ted Lasso et NBC Sports ?

Même si NBC Sports n’a aucune implication dans le Ted Lasso série télévisée, l’émission a bénéficié de la couverture de football de NBC, et vice-versa. Au cours des deux premières saisons de la série télévisée, elle a présenté des camées de l’ancien commentateur de football de NBC, Arlo White.

Alors que la troisième saison de Ted Lasso devrait être lancée cet automne, nous avons demandé à Moossa s’il était possible que d’autres talents de NBC Sports apparaissent dans l’émission.

“Vous pouvez ou non voir nos collègues sur les prochains épisodes”, a répondu Moossa.

La réponse n’était pas définitivement non, laissant la possibilité qu’une star comme Lowe puisse faire une apparition dans un futur épisode.

L’impact durable de Ted Lasso pour la Premier League

Lorsque l’Amérique grand public regarde Ted Lasso, cela ne les transformera pas automatiquement en téléspectateurs de la Premier League sur NBC Sports. Cependant, cela met la Premier League dans leur conscience. Même si cela ne se traduit peut-être pas par plus de téléspectateurs pour NBC Sports, c’est un élément constitutif d’une base solide. Cela peut accroître la notoriété de la ligue et aider à expliquer aux non-fans de football le concept de thèmes principaux tels que la promotion / relégation ainsi que l’importance d’une équipe de football pour sa communauté.

Il ne fait aucun doute que Ted Lasso a été une victoire pour NBC Sports et Apple TV +. La saison trois devrait être sa dernière, alors espérons qu’elle se déroulera en beauté.

Crédit photo : 27e édition des SAG Awards / Contributeur via Getty Images