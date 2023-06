Ted Lasso laisse tomber un énorme spectacle d’indices qui revient pour la saison quatre mais sans grande star – quelques jours seulement après une finale émotionnelle

TED Lasso a laissé un énorme indice que le spectacle revient pour une autre saison mais sans une énorme star.

La série Apple TV raconte l’histoire d’un propriétaire de club récemment divorcé qui emploie délibérément un entraîneur inutile afin de saboter l’équipe – AFC Richmond.

Publiant sur Twitter, Apple TV a partagé une image de l'émission et a déclaré: « Ça sent le potentiel »

Mais la ruse – conçue pour se venger de son ex-mari infidèle qui aime le club – ne se déroule pas tout à fait comme prévu.

Quelques jours seulement après la fin de la saison trois, les patrons ont annoncé que la série reviendrait.

Cependant, Jason Sudeikis, qui joue Ted, est absent de l’image du teaser.

Les fans craignent que la star ne revienne pas.

Nick Mohammed a également partagé l’image avec un emoji à la bouche zippée.

« Pas TED LASSO ayant sa grande finale la semaine dernière pour commencer immédiatement à taquiner une nouvelle saison avec tout le monde sauf son avance », a déclaré un fan.

Un autre a dit : « Ils jouent avec le feu. C’est l’une de mes émissions préférées en ce moment parce qu’elle s’est terminée.

Jason a précédemment révélé que la série n’était toujours censée être que trois séries.

Il a déclaré: «Le fait que les gens voudront plus et seront curieux au-delà de ce qu’ils ne savent même pas encore – c’est la saison 3 – c’est flatteur.

« Peut-être d’ici le 31 mai, une fois les 12 épisodes de la saison [have been released], ils sont comme, ‘Mec, tu sais quoi, on a compris, on va bien. Nous n’en avons plus besoin, nous l’avons. Mais jusqu’à ce moment-là, j’apprécierai la curiosité au-delà de ce que nous avons trouvé jusqu’à présent.

Les fans craignent que Jason Sudeikis, qui joue Ted, ne revienne pas