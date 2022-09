Ted Lasso et l’équipe AFC Richmond apparaîtront dans FIFA 23

Bouge Ensemble de jouets Fisher Price, Ted Lasso a trouvé un autre moyen de s’immortaliser. EA Sports annoncé mercredi que l’AFC Richmond et leur bien-aimé Coach Lasso seront des personnages jouables dans FIFA 23. Le jeu devrait sortir le 30 septembre et marque le dernier épisode de la série.

Les fans peuvent assumer le rôle de leur Greyhound préféré de l’émission Apple TV Plus, notamment Roy Kent, Jamie Tartt, Sam Obisanya et Dani Rojas. Selon EA, les joueurs peuvent utiliser différents modes de jeu tels que le mode carrière, le coup d’envoi, les matchs amicaux en ligne ou les saisons en ligne pour devenir Ted Lasso ou AFC Richmond. La sortie comprendra également des kits personnalisables pour le club de football fictif ainsi que des tifos et mettra en vedette le célèbre stade Nelson.

Les joueurs ont la possibilité de choisir Ted Lasso pour diriger l’AFC Richmond ou une autre équipe de la FIFA. Vous pouvez également sélectionner un entraîneur différent pour les Greyhounds, créer votre propre manager ou créer un joueur à partir de zéro pour rejoindre l’équipe.

Ted Lasso vient de remporter une série de victoires aux Emmy Awards cette année, remportant 11 prix pour le spectacle et le casting. La star Jason Sudeikis a exprimé son enthousiasme pour la prochaine sortie du jeu EA, tandis que Brett Goldstein a plaisanté sur le fait de ne pas mettre fin aux rumeurs de Roy Kent CGI.

“Je suis vraiment chanceux et profondément reconnaissant d’avoir vécu de nombreux moments spéciaux dans ma carrière jusqu’à présent, et je considère cette expérience parmi les meilleures”, a déclaré Sudeikis. “En tant que fans de longue date d’EA SPORTS FIFA, avoir Ted Lasso et toute l’équipe de l’AFC Richmond intégrés dans la nouvelle version du jeu est vraiment un rêve devenu réalité pour moi et le reste des gars.”

Dans une déclaration, Goldstein a ajouté: “C’est tellement cool d’être à la FIFA. Je ne suis pas sûr que cela aidera à dissiper les rumeurs sur CGI, mais putain, ça en vaut vraiment la peine.”