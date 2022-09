Ted Lasso et AFC Richmond jouables dans FIFA 23

Ted Lasso et le reste de l’équipe de l’AFC Richmond sont jouables en équipe dans le prochain FIFA 23.

L’adorable équipe avait des rumeurs circulant concernant leur existence dans la dernière version d’EA. Auparavant, certaines fuites de données montraient AFC Richmond, un côté fictif de l’émission Ted Lasso Apple TV +, apparaissant sur les menus. Cependant, le compte Twitter officiel de Ted Lasso a publié une photo de l’acteur principal Jason Sudeikis devant les caméras. Par conséquent, le compte EA Sports FIFA a répondu avec un emoji d’excitation.

Comme indiqué, l’AFC Richmond n’est pas une vraie équipe, et Ted Lasso n’est pas non plus un vrai manager, autant que les fans le souhaitent. Cependant, la course fictive de l’équipe dans la pyramide anglaise est théoriquement exacte, bien que parfois difficile à croire avec le jeu d’appel de Lasso. Avec un accord récemment annoncé avec Nike en tant que sponsor de chemise pour Richmond et Premier League licence pour les équipes d’apparaître dans l’émission, l’ajout à la FIFA est encore un autre élément de l’histoire de Ted Lasso qui semble plus réel.

Ted Lasso dans FIFA 23

En termes de gameplay, les informations disponibles sur les possibilités avec AFC Richmond sont limitées. Comme tous les joueurs, de Jamie Tartt à Roy Kent, sont fictifs, il est difficile de trouver des statistiques complexes pour chaque joueur.

Cela étant dit, la vidéo de prévisualisation de Ted Lasso dans FIFA 23 a montré de nombreux joueurs familiers, ainsi que Lasso et son assistant Coach Beard.

En plus de voir le défi volant de Roy Kent ou Jamie Tartt en boucler un au deuxième poteau, le stade de l’AFC Richmond sera également de la partie. Il en va de même pour le service de rencontres fictif qui se trouve sur le devant du kit de l’AFC Richmond, “bantr”.

La meilleure partie de cette bande-annonce officielle est peut-être l’apparition d’icônes de football réelles. Jack Grealish de Manchester City a fait une apparition avant que son moi dans le jeu ne soit horriblement taclé par Roy Kent. L’actuel manager de DC United, Wayne Rooney, a commenté la capacité d’entraînement de Ted Lasso, tout comme l’ancien attaquant d’Arsenal Ian Wright.

FIFA 23 a une date de sortie initiale fixée au 26 septembre (maintenant disponible en précommande). C’est exclusivement pour l’édition ultime. L’accès général commence le 30 septembre. À n’importe quel moment, les utilisateurs peuvent jouer en tant qu’AFC Richmond et jouer le rôle de Ted Lasso qui dirige l’équipe vers la gloire.