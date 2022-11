Ted Lasso envoie l’USMNT avec des panneaux d’affichage écrits aux joueurs

Les pays mettent tout en œuvre pour motiver leurs fans et leurs joueurs chaque fois que la Coupe du monde se déroule. Des grosses annonces de composition élaborées aux publicités virales et plus encore, ces cascades visent à s’assurer que les fans se connectent avec ces joueurs et cette équipe, à susciter leur soutien et à donner aux joueurs un coup de pouce supplémentaire en leur rappelant qui ils représentent et voient. ce soutien.

L’équipe nationale masculine des États-Unis a décidé d’y parvenir en achetant de l’espace sur plusieurs panneaux d’affichage et en écrivant des messages à plusieurs joueurs, qui leur sont adressés par le bienfaiteur fictif et entraîneur de football Ted Lasso. Oui, le moustachu américain.

Nous croyons. 👊 @TedLasso pic.twitter.com/cCx5Tet2tS — Équipe nationale masculine de football des États-Unis (@USMNT) 13 novembre 2022

Placés dans les villes natales de différents joueurs de l’USMNT se dirigeant vers la Coupe du monde, les messages sont écrits dans la voix de Lasso, avec une police Comic Sans-esque qui correspond à la disposition générale de Lasso, et des phrases comme “le seul haricot trop gros pour tenir dans ton nez” et “Best Greggards”. Quelques-uns ont été trouvés dans différents coins des États-Unis à ce stade, tous félicitant individuellement les joueurs de l’USMNT et leur réussite.

Nous avons juste une grande question à propos de ces panneaux d’affichage : à qui sont-ils exactement destinés ?

Est-ce qu’ils félicitent les joueurs ? Pensent-ils vraiment que c’est cool ? Quand Matt Turner lit une grande pancarte dans le New Jersey sur la façon dont Ted Lasso (qui, encore une fois, n’est pas un vrai gars !) “est devenu très bon pour viser des cookies dans mon trou du visage”, est-ce que ça va vraiment l’amplifier? Va-t-il entrer dans le match contre le Pays de Galles avec rien d’autre qu’une pure énergie d’arrêt de tir qui coule dans ses veines parce que quelqu’un a accroché cette pancarte sur le côté d’un centre commercial à Park Ridge ? Combien de DM et de textes Luca de la Torre va-t-il recevoir pour le reste de sa vie qui signe avec “Best of Luca” ?

Il est également possible que les panneaux d’affichage soient davantage destinés aux fans et tentent d’obtenir un soutien de football non traditionnel pour les joueurs de l’USMNT en établissant leurs liens au sein de leurs communautés. J’imagine que la majorité des habitants de Chicago, par exemple, ne savent pas qui est Gregg Berhalter. À tout le moins, joncher un panneau d’affichage avec autant de G que possible pourrait inciter quelques personnes à rechercher le type sur Google.

En fin de compte, on n’a pas l’impression que les panneaux d’affichage réussissent vraiment à amplifier l’équipe ou les fans. La seule chose qu’ils réussissent à commercialiser est une émission Apple TV qui a une troisième et très probablement dernière saison à promouvoir. Comme la plupart des choses Lasso, cette campagne est très probablement réalisée avec un niveau de sincérité décent. La star Jason Sudeikis et son bras droit Brendan Hunt ont passé leur apogée au Lasso à assister à de nombreux matchs de football à travers le pays et semblent sincères dans leur appréciation du sport, ainsi que dans leur fandom des équipes américaines. Mais aussi comme la plupart des choses Lasso, c’est toujours un spectacle. Et la série a besoin de gagner de l’argent.

L’ensemble du projet est au mieux hokey et au pire cynique, ce qui semble approprié pour Ted Lasso à ce stade. Le spectacle est amusant, et l’auteur de cette pièce en a légitimement beaucoup apprécié. L’écriture est drôle et les performances sont solides, mais tout comme la plupart des émissions et des mouvements qui atteignent un certain niveau de popularité unilatérale, la lasso-fication de tout le football aux États-Unis est devenue sa propre marque d’agacement. Un personnage créé à l’origine comme une blague jouant sur le fait que les Américains ne savent rien du football obtenir sa propre émission qui consiste en partie à ce qu’il apprenne le football et devienne par la suite la marque de facto de l’équipe de football masculine des États-Unis réelle et réelle est une parodie au-delà de tout ce que les auteurs des publicités originales de Ted Lasso auraient pu concevoir.

Il se peut que les panneaux d’affichage signalent la fin de l’obsession du football américain d’être pris au sérieux en tant que pays bien informé et “correct” en ce qui concerne les “nations du football”. Si tel est le cas, c’est un spectacle bienvenu. La plupart d’entre nous l’appellent encore football. Nous avons des noms de clubs farfelus par rapport à de nombreux autres pays à travers le monde. Nous aimons nous amuser. C’est très bien.

Mais il est difficile de voir les panneaux d’affichage de Ted Lasso et de faire autre chose que de grincer des dents. C’est de la Coupe du monde dont nous parlons. Indépendamment du fait que les Américains veulent être “pris au sérieux” à un niveau individuel, tout le monde veut toujours gagner. Il y a une intensité dans le tournoi que très peu d’autres peuvent se rapprocher de reproduire, et recevoir un message de Ted Lasso sur un panneau d’affichage dans votre ville natale ne correspond tout simplement pas. La probabilité que l’USMNT sorte en phase de groupes et que Twitter (s’il existe encore) s’allume avec des tweets utilisant le mot “Gregggcellent” semble astronomiquement élevée.

Espérons que les joueurs américains pourront prendre les panneaux d’affichage au pied de la lettre et avancer comme tout athlète professionnel devrait pouvoir le faire. Mentalité de poisson rouge, comme dirait Lasso. Cependant, ils devront prendre beaucoup de blagues en cours de route. Espérons que la performance à la Coupe du monde valait le prix de la moustache.