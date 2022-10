Ted Lasso collabore avec Bumble pour créer l”application de rencontres Bantr

L’application de rencontres Bumble collabore avec Ted Lasso pour donner vie à Bantr. Pour ceux qui n’ont pas regardé l’émission, Bantr est une application de rencontres présentée dans la saison deux. L’application a joué un rôle important dans l’intrigue de la deuxième saison de l’émission. Essentiellement, Bantr oblige les utilisateurs à discuter sans voir aucune photo de l’autre personne.

“En tant que grands fans de ‘Ted Lasso’, nous étions ravis d’apporter l’expérience Bantr Live à notre communauté”, a déclaré la vice-présidente mondiale des partenariats de Bumble, Olivia Yu.

“Bantr Live permet à notre communauté de se connecter avec quelqu’un d’inattendu et d’en savoir plus sur une personne avant de la voir. Nous attendons avec impatience que les gens de Bumble s’amusent avec Bantr Live et se connectent et sortent ensemble d’une manière nouvelle et excitante.

Le service Bantr commence le jeudi 13 octobre. Il fonctionne tous les jeudis soirs jusqu’à la fin de l’année. Pendant ce temps, les gens peuvent utiliser Bantr Live. Au lieu de balayer vers la gauche ou vers la droite, les “joueurs” se connecteront avec un autre utilisateur au hasard.

Ces joueurs seront jumelés en fonction de l’âge, de l’emplacement et des préférences de sexe. Aucun utilisateur ne pourra voir le profil ou la photo d’une autre personne. La seule information que les joueurs verront est leur nom.

L’application Ted Lasso Bantr prend vie

Le but de Bantr Live est de permettre aux gens de se connecter avec de nouveaux utilisateurs. Idéalement, ce sont des personnes qui ne regardaient auparavant que des photos, et rien de plus. Les joueurs auront trois minutes pour discuter et apprendre à se connaître avant de continuer éventuellement.

Une fois les trois minutes écoulées, l’application demande aux deux joueurs s’ils souhaitent poursuivre la conversation. De là, les utilisateurs peuvent voir une petite photo de l’autre personne. Les joueurs peuvent également choisir de passer au match suivant.

Lancée en 2014, les utilisateurs décrivent souvent Bumble comme une application de rencontres féministes. Whitney Wolfe Herd a aidé à créer l’idée de l’application. Elle a quitté Tinder en tant que vice-présidente du marketing plus tôt cette année-là. La valorisation de Bumble en tant qu’entreprise dépasse 13 milliards de dollars. En outre, c’est peut-être l’application de rencontres la plus populaire du pays.