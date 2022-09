Ted Lasso, AFC Richmond font leurs débuts dans EA Sports FIFA 23

Dans EA FIFA 23, Ted Lasso de Jason Sudeikis sera disponible en tant que manager sélectionnable de l’AFC Richmond en mode Carrière. EA Sports

L’AFC Richmond a été promu.

Le club fictif de l’émission à succès Apple TV+ “Ted Lasso” sera une équipe jouable dans le jeu vidéo EA SPORTS FIFA 23, a-t-on annoncé mercredi. Les Greyhounds apparaîtront, par défaut, dans la catégorie Reste du monde et pourront être basculés en mode carrière, coup d’envoi et jeu en ligne. Le personnage Ted Lasso, incarné par Jason Sudeikis, sera disponible en mode carrière.

“Je suis vraiment chanceux et profondément reconnaissant d’avoir vécu de nombreux moments spéciaux dans ma carrière jusqu’à présent, et je considère cette expérience parmi les meilleures”, a déclaré Sudeikis dans un communiqué. “En tant que fans de longue date d’EA SPORTS FIFA, avoir Ted Lasso et toute l’équipe de l’AFC Richmond intégrés dans la nouvelle version du jeu est vraiment un rêve devenu réalité pour moi et le reste des gars.”

Peut-être que personne de la série n’est aussi enthousiasmé par le développement que Phil Dunster, qui joue l’attaquant vedette Jamie Tartt. Dunster a un souvenir vivace de sa première fois en jouant au jeu – la bande originale de FIFA 99 l’a marqué pendant plus de deux décennies – et a déclaré que cela faisait partie intégrante de sa vie depuis.

“[Playing FIFA is] vraiment la chose la plus proche que j’ai eue de la dépendance “, a déclaré Dunster à ESPN en riant.” Normalement, je jouerais en mode carrière avec l’AFC Wimbledon parce que c’est mon équipe. Ensuite, vous vous frayez un chemin jusqu’au sommet et c’est super de voir [Leo] Messi joue à Plough Lane.”

Avec l’ajout de l’AFC Richmond, Dunster a déclaré qu’il devra probablement changer son approche et aider à apporter la gloire à Nelson Road, car le stade des Greyhounds fera également partie du match. Les personnages Roy Kent, Sam Obisanya et Dani Rojas seront également présentés.

Pour Dunster, la réalité qu’un personnage qu’il joue en tant qu’acteur sera dans le jeu représente encore un autre moment surréaliste qui découle de son association avec la sitcom. Quand il a été choisi à l’origine, il n’y avait aucune anticipation que la série se transforme en une série de renommée internationale. En fait, son enthousiasme initial provenait du fait qu’il serait techniquement payé pour pratiquer le sport qui l’obsédait en grandissant.

“Le week-end où j’ai découvert que j’avais obtenu le poste, ce qui m’excitait le plus, c’était le fait que nous avions des répétitions de football, ce qui pour moi, en tant que passionné de football depuis toujours, c’était la chose la plus cool”, a-t-il déclaré. “Les attentes étaient très différentes de ce que le spectacle s’est avéré être. Il s’agissait principalement du fait que je pouvais prétendre être un footballeur professionnel. Je pouvais dire à tout le monde que j’étais payé pour jouer au football maintenant.”

L’inconvénient du succès de l’émission, a-t-il dit, est que maintenant qu’il se présente à des matchs à cinq autour de Londres, les attentes de ceux avec qui il joue sont différentes.

“Les gens diraient:” N’êtes-vous pas ce gars de “Ted Lasso?” N’êtes-vous pas censé être comme un footballeur de Premier League? “”, A déclaré Dunster. “Et je serais nul en comparaison et ils seraient comme ça, et c’était très embarrassant pour moi. C’est arrivé plusieurs fois.”

Son personnage, Jamie Tartt, est loin d’être nul. Dans l’émission, il était assez bon pour jouer pour Manchester City et un membre clé de l’équipe de Lasso.

Dunster n’avait pas encore été informé de la note de joueur de Tartt dans le jeu, mais était prêt à spéculer.

“Je pense que Jamie a 25 ans. Il n’est pas encore sélectionné pour l’Angleterre, donc il n’est pas à ce niveau, mais c’est aussi un attaquant de pointe. Écoutez, Harry Kane a joué pour l’Angleterre. C’est difficile d’être un attaquant anglais parce que Harry Kane est toujours en forme. “, a déclaré Dunster. “Alors c’est probablement pour ça [Tartt] n’a pas été comme au sommet, au sommet, au sommet de son jeu, n’a pas donné les opportunités. Mais il était à City – un joueur vraiment très prometteur. Donc, avec toutes ces choses à l’esprit, je pense qu’il est – je vais dire au total 84.”

Il s’avère que la logique de Dunster s’est alignée sur les créateurs du jeu. Un porte-parole d’EA Sports FIFA a confirmé plus tard que Tartt avait obtenu une note globale de 84, ce qui le place un point derrière Jamie Vardy de Leicester City et Pierre-Emerick Aubameyang de Chelsea.

FIFA 23 sortira le 30 septembre.