Ted Koppel et Grace Anne Dorney Koppel ouvrent la 11e clinique de MPOC

Ted Koppel et son épouse, Grace Anne Dorney Koppel, ont ouvert leur onzième clinique de réadaptation pulmonaire pour aider les personnes atteintes de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

Grace Anne a reçu un diagnostic de BPCO en 2001 et on lui a dit qu’il ne lui restait que quelques années à vivre.

Leurs cliniques se concentrent sur les zones mal desservies où les taux de BPCO montent en flèche – et comme le dit Grace Anne, il faut faire davantage car la BPCO est l’une des principales causes de décès aux États-Unis.

Le journaliste emblématique Ted Koppel et son épouse, Grace Anne Dorney Koppel, ont ouvert leur onzième clinique de réadaptation pulmonaire – dans le cadre de leur mission en cours via le Fondation Dorney-Koppel pour aider les communautés mal desservies où les cas de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) sont élevés.

Et pour les Koppels, la lutte contre la BPCO est personnelle ; en 2001, Grace Anne a reçu un diagnostic de trouble pulmonaire progressif.

Mais avant de recevoir le sombre diagnostic, Ted dit à PEOPLE que son médecin lui a dit « perdez dix kilos et vous vous sentirez comme une nouvelle femme. Eh bien, c’était un peu plus compliqué que ça. »

Cela montre à quel point la BPCO est mal comprise, même si elle constitue l’une des principales causes de décès aux États-Unis.

Ted Koppel porte un toast à sa femme Grace Anne Dorney Koppel en 2005.

Haraz N. Ghanbari/AP Photo



Le Centres américains de contrôle des maladies affirme que 16 millions de personnes souffrent d’une maladie pulmonaire chronique – et « beaucoup d’autres ne savent pas qu’elles en sont atteintes ».

Lorsque Grace Anne a finalement reçu le diagnostic de MPOC, elle dit qu’on lui a dit : « Vous devez commencer à vous préparer à la fin de votre vie. Il vous reste 3 à 5 ans à vivre.

«J’ai reçu cet horrible diagnostic, mais en même temps j’ai reçu un cadeau formidable», dit-elle à PEOPLE. « On m’a prescrit une rééducation pulmonaire. »

Comme elle l’explique, la réadaptation pulmonaire est un programme individualisé.

« Son principal élément de base est l’exercice », dit-elle, « mais cela inclut également la nutrition, la façon de prendre correctement vos médicaments, la façon de reconnaître une crise pulmonaire et la façon d’y réagir. »

Image d’un inhalateur.

Getty



Et comme le souligne Ted, « quelque chose d’aussi simple qu’un inhalateur doit être démontré. Un de nos pneumologues nous a parlé d’un patient qui avait un inhalateur et a affirmé qu’il ne faisait rien – [because] elle l’a vaporisé sur son aisselle.

Leur toute première clinique était en fait un cadeau d’anniversaire offert à Grace Anne par Ted, qui plaisantait : « C’était un anniversaire avec un zéro – et le zéro n’était pas le premier chiffre. »

Et maintenant, l’accès aux soins de réadaptation pulmonaire est « un cadeau extraordinaire pour les personnes à qui on donne vraiment très peu d’espoir », dit-il à PEOPLE. Depuis l’ouverture de cette première clinique dans la campagne du Maryland, ils en ont ouvert 10 autres, dont la toute première réadaptation pulmonaire à Washington, DC.

Comme l’explique Grace Anne, « il n’y a eu presque aucun progrès dans le développement de médicaments contre la MPOC. Nous travaillons pour trouver un remède, mais ce n’est sûrement pas en vue.»

Grace Anne Dorney Koppel et Ted Koppel en 2007.

Tina Fineberg/AP Photo



Comme Ted le dit à PEOPLE, Grace Anne « avait l’habitude de qualifier la BPCO de Rodney Dangerfield des maladies. Cela ne suscite aucun respect – pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles fumer. Et l’une des choses que les gens ne comprennent pas, c’est que le tabagisme est loin d’être la seule cause de la BPCO. »

Huit de leurs cliniques se trouvent en Virginie occidentale, où près de 12 % de la population a reçu un diagnostic de maladie, selon CDC estimations. Comme le dit Grace Anne, « les taux de tabagisme ont diminué dans ce pays, et pourtant les femmes des zones rurales reçoivent toujours un diagnostic de BPCO, là où de nombreux risques environnementaux existent. »

La réadaptation pulmonaire, explique Ted, « donne aux gens leur indépendance et leur dignité. Cela peut être : « Je peux à nouveau me rendre à la boîte aux lettres et récupérer le courrier. » Je ne pouvais pas faire ça. Avant, je serais trop essoufflé. Cela peut être très modeste mais cela change des vies.

Il poursuit : « Je ne sais pas quel meilleur slogan publicitaire pour la réadaptation pulmonaire que de désigner une personne à qui il restait 3 à 5 ans à vivre – et qui est toujours bien en vie 23 ans plus tard. »

Pour plus d’informations, allez à copdsos.org ou copdfoundation.org