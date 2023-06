Ted Kaczynski, connu sous le nom de «Unabomber», est décédé par suicide: AP Sources

Ted Kaczynski, connu sous le nom de « Unabomber », qui a mené une campagne de bombardements de 17 ans qui a tué trois personnes et en a blessé 23 autres, est mort par suicide, ont déclaré à l’Associated Press quatre personnes proches du dossier.

Kaczynski, qui avait 81 ans et souffrait d’un cancer en phase terminale, a été retrouvé inconscient dans sa cellule du Federal Medical Center de Butner, en Caroline du Nord, vers 12 h 30 samedi. Les intervenants d’urgence ont pratiqué la RCR et l’ont réanimé avant qu’il ne soit transporté à l’hôpital, où il a été déclaré mort plus tard samedi matin, ont déclaré les gens à l’AP. Ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la mort de Kaczynski et ont parlé à l’AP sous couvert d’anonymat.

La mort de Kaczynski survient alors que le Bureau fédéral des prisons a fait l’objet d’une surveillance accrue au cours des dernières années à la suite du décès du riche financier Jeffrey Epstein, également décédé par suicide dans une prison fédérale en 2019.

Kaczynski était détenu dans la prison fédérale Supermax de Florence, dans le Colorado, depuis mai 1998, date à laquelle il avait été condamné à quatre peines d’emprisonnement à perpétuité plus 30 ans pour une campagne de terreur qui avait mis les universités du pays à bout. Il a admis avoir commis 16 attentats à la bombe entre 1978 et 1995, mutilant de façon permanente plusieurs de ses victimes.

Mathématicien formé à Harvard, Kaczynski a vécu reclus dans une cabane miteuse dans la campagne du Montana, où il a mené une série de bombardements solitaires qui a changé la façon dont les Américains envoyaient des colis et montaient à bord d’avions.

Ses cibles comprenaient des universitaires et des compagnies aériennes, le propriétaire d’un magasin de location d’ordinateurs, un directeur de la publicité et un lobbyiste de l’industrie des minuteries. En 1993, un généticien californien et un expert en informatique de l’Université de Yale ont été mutilés par des bombes en l’espace de deux jours.

Deux ans plus tard, il a utilisé la menace de violence continue pour convaincre le New York Times et le Washington Post de publier son manifeste, une chape de 35 000 mots contre la vie et la technologie modernes, ainsi que les dommages à l’environnement.

Le ton du traité a été reconnu par son frère, David, et la femme de David, Linda Patrik, qui ont prévenu le FBI, qui recherchait l’Unabomber depuis des années dans la chasse à l’homme la plus longue et la plus coûteuse du pays.

En avril 1996, les autorités l’ont trouvé dans une petite cabane en contreplaqué et en papier goudronné à l’extérieur de Lincoln, dans le Montana, qui était remplie de journaux, d’un journal codé, d’ingrédients explosifs et de deux bombes terminées.

En attendant son procès, en 1998, Kaczynski a tenté de se pendre avec une paire de sous-vêtements. Bien qu’il ait été diagnostiqué par un psychiatre comme schizophrène paranoïaque, il était catégorique sur le fait qu’il n’était pas malade mental. Il a finalement plaidé coupable plutôt que de permettre à ses avocats de présenter une défense de folie.

___

Balsamo a rapporté de Miami.

Michael Sisak et Mike Balsamo et Jake Offenhartz, Associated Press