Ted Ginn Jr annonce sa retraite de la NFL après 14 ans | Nouvelles de la NFL

Ted Ginn Jr a mis un terme à sa carrière dans la NFL (AP)

Le receveur vétéran Ted Ginn Jr a pris sa retraite de la NFL après 14 ans vendredi, retournant à l’école secondaire Glenville où sa carrière a commencé pour la première fois.

Ginn, sélectionné neuvième au total par les Dolphins de Miami en 2007, a enregistré 412 attrapés pour 5 742 et 33 touchés ainsi que 9 523 verges au retour pour sept scores en 193 sorties en saison régulière au cours de sa carrière.

« J’ai consacré toute ma vie au football jusqu’à présent », a déclaré Ginn lors de sa conférence de presse. « Je sors en paix. Selon mes propres conditions, pas forcé de sortir. »

Il a passé du temps avec les Dolphins (2007-09), les 49ers de San Francisco (2010-12), les Panthers de la Caroline (2013, 2015-16), les Cardinals de l’Arizona (2014), les New Orleans Saints (2017-19) et plus récemment les Chicago Ours (2020).

Ginn avait été une star à Ohio State avant son arrivée dans la NFL, sa vitesse de piste d’élite ouvrant la voie à 125 réceptions pour 1 943 verges et 15 touchés ainsi qu’un record Big Ten pour la plupart des touchés de retour de botté de dégagement en carrière avec six. Il a également été trois fois All-American et récipiendaire des honneurs de la première équipe All-Big Ten en 2006.

« Triste à dire, mais pas vraiment triste à dire, vraiment joyeux de dire que je vais prendre mon temps et prendre ma retraite cette année », a déclaré Ginn sur Total Access de NFL Network. « J’ai eu une belle carrière. De la Petite Ligue à la NFL. Je n’ai rien à retenir. J’ai apprécié mon temps à tous les niveaux. J’ai joué au plus haut niveau. Je suis juste reconnaissant de pouvoir avoir ce temps et c’est une joie . »

« J’ai apprécié tout ce que j’ai fait, donc je n’ai aucun regret », a déclaré Ginn. « C’était une joie. Il était temps, c’était nécessaire. J’ai laissé une marque et c’est tout ce que vous pouvez vraiment faire. Mon père m’a toujours dit de laisser mon nom sur quelque chose, j’ai laissé mon nom sur quelque chose. »

Sa saison la plus productive dans la NFL est sans doute survenue en 2015 lorsqu’il a enregistré 16,8 verges par capture et 10 touchés sur réception, deux sommets en carrière, dans ses 44 captures pour 739 verges pour aider les Panthers à atteindre le Super Bowl 50.

Entre 2015 et 2017, il a réussi trois saisons successives d’au moins 700 verges en réception, avant de voir une blessure au genou le limiter à seulement cinq matchs avec les Saints en 2018.

Après avoir fourni 30 attrapés pour 421 verges et deux touchés à la Nouvelle-Orléans en 2019, Ginn s’est dirigé vers Chicago où il ne jouerait que six fois au cours de la campagne 2020.