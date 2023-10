Utilisant son esprit, l’entrepreneur du divertissement Ted Fass était si méticuleux dans l’organisation de concerts en tête d’affiche et d’autres événements que beaucoup de gens ne savaient pas qu’il était aveugle.

C’était comme ça qu’il aimait ça, disaient sa famille et ses amis.

Sa cécité a alimenté sa détermination à réussir dans le monde des voyants, depuis ses débuts de carrière en tant que DJ Ted’s Disco on Wheels jusqu’à sa création des Long Island Bombers, une équipe de joueurs de baseball aveugles, ont déclaré des membres de sa famille. Il a mis des jetons parlants dans les invitations à des fêtes en 1989, avant qu’ils ne deviennent courants dans les cartes de vœux, ce qui lui a valu un prix de l’industrie des événements spéciaux, ont-ils déclaré. Il a nommé des pièces d’équipement de concert – comme Irvin pour une caisse de résonance – afin de pouvoir indiquer précisément à son équipe où mettre quoi, ont-ils raconté.

“Il était très, très créatif parce que son handicap le faisait penser différemment”, a déclaré sa fille Rachel Betlyon de Huntington.

Le résident de Rockville Center, directeur d’Entertainment Unlimited by Ted Fass, est décédé le 11 septembre à 71 ans.

Il avait 11 ans lorsqu’une tumeur lui a coupé le nerf optique. Son rétablissement et sa confiance en lui témoignent de ses parents, qui ont fait des recherches sur ce qui pouvait être fait pour les aveugles et qui lui ont permis de prendre des décisions lorsqu’il était enfant, a déclaré sa famille.

Fass n’a jamais voulu de chien-guide et utilisait rarement une canne, comptant plutôt sur ses amis et sa famille comme guides, ont déclaré ceux qui le connaissaient.

Alors qu’il était au lycée pour se préparer à la vie universitaire, une école pour aveugles a refusé de l’admettre ou de lui fournir de l’aide parce qu’il ne voulait pas accepter ses règles, comme utiliser une canne et ne pas demander d’aide, a déclaré sa femme Gail Fass.

En fait, sa chanson préférée était « My Way », dont les paroles ont été écrites par Paul Anka, que Fass a rencontré lorsqu’il était enfant lorsque le chanteur se produisait à l’hôtel Fontainebleau de Miami, a déclaré sa femme. Les deux sont restés en contact et des décennies plus tard, Fass produirait certains concerts du chanteur, a-t-elle déclaré.

Fass et sa future épouse se sont rencontrés alors qu’ils étaient étudiants à l’Université de Miami et, après leur mariage en 1975, ils ont investi les fonds de leur mariage dans le lancement de Ted’s Disco on Wheels. La couverture médiatique et médiatique du DJ aveugle a attiré une clientèle d’élite et a contribué à lancer son service dans une entreprise de plusieurs millions de dollars, a déclaré sa famille.

Fass a également lancé Party Particulars, une entreprise de ballons à l’hélium avec un magasin à Cedarhurst et des produits dans les principaux supermarchés du pays et les chaînes d’approvisionnement pour les fêtes, ainsi que Ted Fass Productions, qui a organisé des événements.

Lorsqu’il a acquis Entertainment Unlimited en 1997, il a transformé l’entreprise en une entreprise de réservation de talents bien connue, a déclaré sa famille. Il a produit des concerts pour des icônes telles que les Beach Boys, Blood Sweat and Tears et Michael Bolton, a déclaré la famille, et a représenté plusieurs groupes d’hommages musicaux.

Il a organisé de nombreux événements caritatifs pour la lutte contre le cancer, les hôpitaux pour enfants et les aveugles, faisant en sorte qu’un rolodex d’athlètes et d’artistes célèbres fassent la une des événements, ont déclaré ceux qui le connaissaient.

Ce n’était pas une surprise pour sa famille que l’émission préférée de Fass soit “Shark Tank”.

“Les ventes étaient ce qu’il préférait”, a déclaré sa femme. « Il adorait conclure une affaire. Il adorait inventer quelque chose de nouveau et le vendre.

En 1997, lui et un athlète aveugle de Freeport, Stephen Guerra, ont formé les Long Island Bombers pour participer aux tournois nationaux de baseball, un retour à un amour d’enfance pour le garçon qui jouait autrefois pour la Rockville Center Little League.

L’équipe a ouvert un autre monde à Fass, lui montrant comment vivaient les autres aveugles, a déclaré Guerra, maintenant de Rochester, Minnesota. Si un bombardier avait un problème, il était généreux en conseils et en solutions créatives, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’il a appris à voir les choses plus différemment qu’avant”, a déclaré son ami.

En tant que joueur et directeur exécutif de l’équipe, Fass a travaillé à bâtir une fondation permanente pour l’équipe, a déclaré Guerra. Il était souvent au téléphone pour obtenir des clients des Bombers et obtenir l’entrée dans des endroits comme le Yankee Stadium pour que l’équipe puisse montrer son jeu, a déclaré son ami.

«Ted était chatouillé chaque jour lorsqu’il faisait quelque chose pour les Bombers», a déclaré Guerra.

Outre sa femme et sa fille, Fass laisse dans le deuil sa fille Allison Kapelner de Long Beach et sa sœur Roberta Kaufman de Floride.

Il a été enterré le 13 septembre au cimetière Mount Hebron à Flushing, Queens. Des dons peuvent être faits à la Long Island Bombers and Prostate Cancer Foundation.