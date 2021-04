Ted et Katie Walsh ont fait l’éloge de Rachael Blackmore après sa victoire historique au Randox Grand National à Aintree.

Fraîchement sur les talons d’avoir été couronnée coureuse de premier plan au Festival de Cheltenham, Blackmore est devenue la première femme à monter la gagnante du plus grand steeple au monde à bord du Minella Times formé par Henry de Bromhead.

Ted Walsh, qui a entraîné Papillon pour remporter le Grand National en 2000, est impressionné par les réalisations de l’entraîneur et du cavalier.

S’exprimant dans l’émission Luck on dimanche de Racing TV, il a déclaré: «Ce fut une belle course et un excellent résultat pour la course.

« Henry de Bromhead a couronné l’une des années les plus extraordinaires de ma vie. Gagner l’une des quatre courses qu’il a remportées – un Champion Hurdle, une Champion Chase, une Gold Cup et un National Anglais – vous pourriez considérer cela comme une bonne année. Pour gagner les quatre, je ne me souviens pas que cela soit déjà arrivé à un entraîneur en particulier.

« Ensuite, bien sûr, la cerise sur le gâteau était d’avoir Rachael à bord. C’est une merveilleuse ambassadrice du sport, une cavalière formidable et une jeune femme si modeste. C’est génial pour le match.

« L’avoir sur la plus grande scène qui soit et chevaucher la gagnante est génial pour le sport. »

Walsh a sellé le troisième à domicile Any Second Now, qui a bien fait de terminer aussi près que lui après avoir été gravement gêné par le tout de Double Shuffle à la 12e clôture.

« Je pense que c’était une performance extraordinaire », a ajouté Walsh.

« Double Shuffle est tombé. S’il était tombé à droite, il aurait attrapé Rachael sur le vainqueur, mais au lieu de cela, il est tombé devant mon gars et l’a arrêté de marcher.

«En fait, je pensais qu’en passant les gradins, Mark (Walsh) pourrait le laisser sauter un peu plus et le tirer vers le haut, mais il a commencé à se relever à partir de là.

« Il n’était pas assez bon pour le gagnant – il avait utilisé toute son essence pour y arriver. »

Le formateur lorgne déjà une inclinaison au Grand National 2022, en disant: « Douze mois, c’est loin, mais ce serait le plan. »

La fille de Walsh, Katie, avait déjà obtenu le meilleur classement d’une femme dans le Grand National lorsqu’elle était troisième à bord du Seabass de son père en 2012.

Bien que ce record ait maintenant été battu, elle est ravie pour Blackmore.

Elle a dit: «Quand j’ai su qu’il (Any Second Now) n’allait pas y arriver, je me suis retrouvé fixé sur Rachael et absolument rugissant.

«C’est une fille formidable et une travailleuse extrêmement acharnée. Elle est si modeste et réalise à quel point elle a eu de la chance, en un sens, que tout cela se produise.

«Dans un autre sens, je la regarde et je pense que ‘vous méritez tout cela, parce que vous êtes si bon.’ ‘Elle est si consciente tactiquement et si forte mentalement et physiquement.

« C’était un résultat fantastique pour elle et un résultat fantastique pour la course. »

Walsh a ajouté: « On me pose souvent la question » est-ce que cela va ouvrir la porte? « . La porte est ouverte depuis très longtemps à n’importe quelle jockey féminine. Vous avez besoin de beaucoup de chance et devez être capable de travailler dur .

«Vous devez obtenir les pauses – et lorsque ces pauses arrivent, vous devez être en mesure de saisir le taureau par les cornes et d’en tirer le meilleur parti.

« Vous devez être assez bon et Rachael a clairement tout ce dont vous avez besoin et que vous voulez. »