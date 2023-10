Ted DiBiase parle de sa décision de prendre sa retraite. | #wwe #Aew | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

Ted DiBiase, membre du Temple de la renommée, fait l’actualité de la WWE après six déclarations intéressantes sur sa retraite. Le combattant légendaire a débattu au moment où il a quitté le ring.

Ted DiBiase s’interroge sur le moment de sa retraite

Comme beaucoup d’anciens lutteurs, Ted DiBiase a profité de la popularité du format podcast pour lancer son propre show. Faisant partie de l’une des meilleures générations de l’histoire de la WWE, l’ancien lutteur vit des expériences intéressantes qu’il commente lors de l’espace Everybody’s Got a Pod. Dans la dernière édition, l’ancien champion a évoqué, entre autres, sa décision de quitter les cordes très jeune.

« Je me l’ai toujours promis quand il est arrivé. A 40 ans, il aurait quitté le ring. Il était peut-être intéressé à continuer à faire partie de la série. Cependant, je n’avais pas envie de m’impliquer sur le plan physique. Il n’allait plus continuer à être un combattant actif. Mais tu sais une chose. À presque 70 ans et en voyant tout, je me sens bien d’avoir pris cette décision. Parce qu’il y a d’autres personnes qui auraient pu prendre la même décision. Cependant, ils ne l’ont pas fait et maintenant ils sont dans un état physique bien pire que dans mon cas », a déclaré l’ancien combattant.

Quant à savoir s’il serait toujours ouvert à la possibilité de revenir sur le ring, c’est ce que DiBiase avait à dire.

« Définitivement pas. Mais je vais le dire de cette façon, comme dirait l’homme à un million de dollars. Tout le monde a un prix. Si vous me mettiez beaucoup d’argent devant moi pour le faire une fois de plus et que le prix était correct, alors oui, je le ferais », a déclaré Ted DiBiase.

De cette manière, la légende précise qu’il ne regrette pas le moment de sa retraite. Cependant, si les conditions étaient nécessaires, il reconsidérerait la possibilité de revenir sur le ring.

Nous vous remercions de partager votre temps et de profiter de cette passion avecL’impression américaine. Les meilleures informations sur la lutte et la lutte en espagnol, interviews, vidéos, couverture et surveillance en direct.N’oubliez pas que vous pouvez accéder directement à tous Nouvelles de la WWE.