Ted DiBiase confirme le retour du Million Dollar Championship à la WWE, un match d’échelle pour ‘NXT Takeover: In Your House’

L’édition de mardi soir de WWE NXT était l’émission à la maison pour TakeOver: In Your House, prévue le 13 juin. L’émission a eu plusieurs moments forts, dont le retour promis de Poppy. Cependant, une annonce « inestimable » de Ted DiBiase Sr. a vu le retour du Million Dollar Title. DiBiase a initialement lancé le Million Dollar Title en 1989, qui n’a pas été vu depuis novembre 2010.

Le WWE Hall of Famer a annoncé que Cameron Grimes affrontera LA Knight à NXT Takeover, dans un match d’échelle pour le titre. La paire a été impliquée dans une rivalité acharnée ces dernières semaines et le vainqueur ne détiendra pas seulement le titre, mais pourra également porter le Million Dollar Legacy de Ted !

L’édition 2021 de « Takeover: In Your House » devrait avoir lieu le dimanche 13 juin au Capitol Wrestling Center, à Orlando, en Floride.

Regardez-le ici :

Selon un rapport de Wrestling Inc, le Million Dollar Title a fait ses débuts à l’origine par DiBiase lui-même en 1989. Bien qu’il n’ait jamais été sanctionné et reconnu par la WWE, l’ancienne superstar l’a défendu à plusieurs reprises avant de le perdre contre Virgil au SummerSlam de 1991. Le Le titre a également été détenu par un autre membre du Temple de la renommée, Steve Austin, de décembre 1995 à Mat 1996, avant de l’abandonner lorsque DiBiase Sr. a quitté la WWE. Pendant ce temps, la société a essayé d’apporter le titre pour Ted DiBiase Jr., en avril 2010, mais il a de nouveau été mis en chambre froide en novembre 2010.

Néanmoins, on ne sait pas encore quel sera l’avenir du Million Dollar Championship après le prochain NXT TakeOver: In Your House, ni s’il sera reconnu par la WWE comme un championnat officiel cette fois-ci.

Parmi les autres matchs phares prévus pour le week-end, un grand match Winners Take All a été annoncé pour l’événement In Your House 2021. Un match par équipe de six hommes mettra en vedette le champion nord-américain NXT Bronson Reed faisant équipe avec les champions par équipe NXT MSK (Nash Carter, Wes Lee) contre Legado del Fantasma (Santos Escobar, Raul Mendoza et Joaquin Wilde). Alors qu’Escobar sera un défi pour le titre nord-américain de Reed, Wilde et Mendoza se disputeront les ceintures par équipe.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici