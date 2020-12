Ted DansonCe n’est pas comme un maire ordinaire – c’est un maire cool.

Ou au moins, il joue un maire cool sur NBC Monsieur le maire, une nouvelle comédie de Tina Fey et Robert Carlock. E! News a votre premier regard sur l’art clé de l’émission, qui a Danson au centre de ses préoccupations en tant que Neil Bremer, maire de LA, conduisant un scooter.

« LA a appelé. Neil a répondu, » lit l’affiche.

Il est rejoint par Holly Hunter comme Arpi, Bobby Moynihan comme Jayden, Vella Lovell comme Mikaela, Mike Cabellon comme Tommy et Kyla Kennedy comme la fille de Neil, Orly.

L’émission suit Neil, un riche homme d’affaires retraité, qui se présente à la mairie pour prouver qu’il « l’a toujours », selon NBC. « Une fois qu’il a gagné, il doit comprendre ce qu’il représente, gagner le respect de son plus grand critique (Hunter) et entrer en contact avec sa fille adolescente, tout en essayant d’obtenir tout ce qu’il faut pour la deuxième ville la plus étrange d’Amérique. »