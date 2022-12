Ted Danson et les stars de “Cheers” pleurent la mort de Kirstie Alley – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

C’est un triste jour pour Acclamations fans, comme l’actrice bien-aimée Allée Kirstie est décédée à l’âge de 71 ans. Après une bataille contre le cancer, la star emblématique de la télévision et du cinéma est décédée le 5 décembre, et la perte a été immédiatement ressentie par ceux qui la connaissaient le mieux.

Parmi ceux-ci figuraient ses coéquipiers dans la sitcom à succès NBC Cheers, qui comprenait des stars comme Ted Danson, Rhéa Perlmanet George Wendt. Kristie a remplacé Shelly Long après avoir quitté la série en 1987. Elle est apparue dans 147 épisodes de Acclamations entre 1987 et 1993 en tant que Rebecca Howe, la nouvelle gérante du bar. Le rôle lui a valu un Emmy Award et un Golden Globe en 1991 et il est devenu une partie de son héritage d’actrice, avec des rôles dans des films comme le Regardez qui parle franchise et plus récemment, Danser avec les étoiles.

Dans des déclarations à PERSONNES, Ted, qui a joué Sam face à Kirstie dans la sitcom bien-aimée, et Rhea, qui a joué la barmaid impertinente Carla Tortelli, ont tous deux pris la parole le 5 décembre. “J’étais dans un avion aujourd’hui et j’ai fait quelque chose que je fais rarement”, a déclaré Ted. “J’ai regardé un vieil épisode de Acclamations. C’était l’épisode où Tom Berenger propose à Kirstie, qui n’arrête pas de dire non, même si elle veut désespérément dire oui. Kirstie y était vraiment brillante. Sa capacité à jouer une femme au bord de la dépression nerveuse était à la fois émouvante et hystériquement drôle. Elle m’a fait rire il y a 30 ans quand elle a tourné cette scène, et elle m’a fait rire tout aussi fort aujourd’hui. En descendant de l’avion, j’ai appris que Kirstie était décédée. Je suis si triste et si reconnaissante pour toutes les fois où elle m’a fait rire. J’envoie mon amour à ses enfants. Comme ils le savent bien, leur mère avait un cœur d’or. Elle me manquera.”

“Kirstie était une personne et une amie unique et merveilleuse”, a déclaré Rhea au point de vente. “Sa joie d’être était sans limite. Nous sommes devenus amis presque instantanément lorsqu’elle a rejoint le casting de Acclamations. Elle aimait les enfants et mes enfants l’aimaient aussi. Nous avons eu des soirées pyjama chez elle, avec des chasses au trésor qu’elle a créées. Elle a organisé d’énormes fêtes d’Halloween et de Pâques et a invité toute l’équipe du spectacle et leurs familles. Elle voulait que tout le monde se sente inclus. Elle aimait profondément ses enfants. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme elle. Je me sens tellement reconnaissante de l’avoir connue. Elle va beaucoup, beaucoup me manquer. »

Kelsey Grammaire, qui a joué de manière mémorable le psychiatre cérébral, le Dr Frasier Crane, a également fait une brève déclaration au point de vente. “J’ai toujours cru que le chagrin d’une personnalité publique était une affaire privée, mais je dirai que je l’aimais”, a-t-il déclaré. Les enfants de Kirstie ont été les premiers à annoncer la triste et inattendue nouvelle lundi.

« À tous nos amis, partout dans le monde… Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, féroce et aimante est décédée après une bataille contre le cancer, découverte récemment », ont déclaré les enfants de Kirstie dans un déclaration le 5 décembre annonçant sa mort. “Elle était entourée de sa famille la plus proche et s’est battue avec une grande force, nous laissant avec une certitude de sa joie de vivre sans fin et quelles que soient les aventures à venir. Aussi emblématique qu’elle était à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyable.

Ses enfants, Lilie et Vrai, ont également remercié le Moffitt Cancer Center d’avoir aidé leur mère. “Nous sommes reconnaissants à l’incroyable équipe de médecins et d’infirmières du Moffitt Cancer Center pour leurs soins. La joie et la passion de notre mère pour la vie, ses enfants, ses petits-enfants et ses nombreux animaux, sans parler de sa joie éternelle de créer, étaient sans précédent et nous laissent inspirés pour vivre pleinement la vie comme elle l’a fait », poursuit le communiqué. « Nous vous remercions pour votre amour et vos prières et vous demandons de respecter notre vie privée en cette période difficile. Avec amour toujours, True et Lillie Parker »