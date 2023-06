Ted Danson dit que sa vie était un « gâchis chaud » mais la fin de « Cheers » a ouvert la voie à la romance de Mary Steenburgen

Ted Danson a révélé que la fin de son émission à succès NBC « Cheers » a ouvert la voie à sa romance avec sa femme de 28 ans, Mary Steenburgen.

L’acteur de 75 ans a joué le personnage principal de Sam Malone dans la longue série, diffusée de 1982 à 1993. Vendredi, Danson a retrouvé les co-stars George Wendt et John Ratzenberger et les co-créateurs de « Cheers » James Burrows, Les Charles et Glen Charles pour une table ronde sur l’émission lors du ATX TV Festival à Austin, au Texas.

Tout en discutant de la fin de « Cheers » après 11 saisons, Danson a admis qu’il était derrière. « Pour ma défense, nous parlions tous depuis quelques années [about ending the series] », a déclaré le double lauréat d’un Emmy Award, selon People Magazine.

Il a ensuite ajouté: « D’accord, désolé. C’était moi. »

« Ma vie était un vrai gâchis à l’époque, et si je ne m’étais pas arrêté et que je n’avais pas repris le dessus, je n’aurais jamais rencontré ma femme », a expliqué la star de « The Good Place ».

Danson et Steenburgen se sont rencontrés pour la première fois en 1983 lorsqu’il a auditionné pour le rôle de son mari à l’écran dans le film d’amour dramatique biographique « Cross Creek ». « J’étais marié. Il était marié. Ce n’était pas notre moment », a déclaré Steenburgen à propos de sa rencontre avec Danson dans une interview de 2021 avec Gens.

Le couple a été réuni en 1994 lorsqu’ils ont partagé la vedette en tant que conjoints à l’écran dans le film d’aventure « Pontiac Moon ». À ce moment-là, les deux avaient mis fin à leurs précédents mariages.

Danson et sa femme Cassandra Coates se sont séparés en 1993 et ​​Steenburgen a divorcé de son mari Malcolm McDowell en 1990.

Tout en travaillant ensemble sur « Pontiac Moon », les deux se sont liés d’amitié. « Je n’étais pas prêt pour une relation. Nous avons juste continué à travailler ensemble et à devenir de meilleurs amis », a déclaré Steenburgen à People.

Leur amitié s’est transformée en amour lors d’une excursion en canoë avec des amis à Mendocino, en Californie. « C’était très magique », a déclaré Danson à People en 2021. « Nous sommes revenus amoureux, pour être honnête, ou je dirai épris. »

En octobre 1995, ils se sont mariés lors d’une cérémonie à Martha’s Vineyard, Massachusetts, à laquelle assistaient le président américain Bill Clinton et la première dame Hillary Clinton.

Après leur mariage, le couple a continué à travailler ensemble dans les séries télévisées « Les voyages de Gulliver » et « Curb Your Enthusiasm » et la comédie romantique de 2004 « It Must Be Love ».

« Je veux le plus longtemps possible dans ma vie avec Mary », a déclaré Danson à People. « Je sais qu’il y aura toutes ses parties difficiles, mais je veux faire l’expérience de l’amour dans tous ces moments. »

En 2018, Steenburgen a déclaré à People Magazine qu’elle « s’inscrirait pour 100 autres vies » avec Danson.

« Il n’y a pas de creux dans mon cœur où je ne l’aime pas, ou où je doute de cet amour », a déclaré la star de « The Book Club 2 ». « Il n’y a pas d’endroit secret où je dis que nous n’étions pas censés passer notre vie à mille pour cent. »