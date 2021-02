Les collègues de Ted Cruz se sont moqués de lui à propos de son voyage malheureux à Cancun quand il est retourné au travail en affichant des mèmes dans le vestiaire du gymnase du Sénat qui lisaient « Bienvenido de Nuevo, Ted ».

Cruz et sa famille ont pris l’avion pour Cancun depuis Houston pendant la pire crise énergétique du Texas après une tempête hivernale la semaine dernière.

Il a été critiqué pour la décision et est revenu en disgrâce, mais il n’a pas été désolé à ce sujet, en blâmant ses filles et en affirmant qu’il était juste « un bon père ».

Cette semaine, à son retour à Washington, il a été traqué par d’autres législateurs qui, selon NBC, ont imprimé des mèmes de son voyage et les ont affichés dans les vestiaires du gymnase du Sénat.

Ted Cruz (photographié vendredi à CPAC) a été trollé par des collègues législateurs qui ont publié des mèmes sur son voyage à Cancun dans les vestiaires du gymnase du Sénat à Washington cette semaine.

Les panneaux indiquaient «Bienvenido de Nuevo, Ted», ce qui signifie «Bienvenue à nouveau» en anglais.

Cruz, vendredi, a de nouveau balayé le voyage en arrivant à Orlando pour CPAC. Il est monté sur scène et a plaisanté sans vergogne: « Orlando est génial. Ce n’est pas aussi beau que Cancun!

Il a ensuite dénoncé la culture d’annulation en déclarant: «C’est l’Alliance rebelle.

«Dark Vador et l’empereur – et soyons clairs, ce ne sont pas votre père – sont terrifiés par les rebelles qui sont ici. Et je te le dis, Gina Carano est avec nous!

«Nous croyons en l’individualité – différentes personnes ont des points de vue différents. Nous ne sommes pas les Borgs », a-t-il déclaré, faisant référence aux méchants de Star Trek.

« J’ai peut-être commis un péché capital en mélangeant Star Wars et Star Trek. »

Cruz a été harcelé sans relâche avec des mèmes après avoir abandonné son État d’origine pour se rendre à Cancun avec ses amis et sa famille alors que des millions de personnes dans l’État étaient toujours sans électricité et sans eau.

Heidi et sa famille semblaient avoir été rencontrées par un agent de sécurité, mais le sénateur était introuvable.

Les manifestants ont surnommé le sénateur du Texas « Cancun Cruz » après son bref voyage au Mexique mercredi

Un groupe de mariachi devant la maison de 2 millions de dollars de Ted Cruz à Houston, au Texas, dimanche

Ce fut un échec épique de la part d’ERCOT – le distributeur d’énergie de l’État – qui n’a ni préparé suffisamment d’énergie de réserve avant que la tempête ne frappe, ni amélioré les centrales électriques pour pouvoir résister aux températures glaciales.

La combinaison les a obligés à effectuer des pannes de courant dans tout l’État pour essayer de préserver le réseau électrique.

Des millions de personnes étaient privées de chaleur, d’électricité ou d’eau pendant les températures les plus froides pendant plus de cent ans.

Le gouverneur Greg Abbott a ordonné une enquête sur les manquements d’ERCOT.

Cruz a d’abord affirmé que ses filles de 10 et 12 ans avaient demandé à fuir les températures froides.

Des SMS ont ensuite montré comment sa femme Heidi avait demandé aux voisins et amis qui voulaient les rejoindre.

Cruz a également invité avec son colocataire d’université.